Endlich volljährig – und dann Corona

Meine Frau hat mich kurz vor Ostern verlassen. Naja, stimmt nicht so ganz. Sie ist mit einem ICE ins Rheinland gefahren. Und, bitte nicht weitersagen: In ihrem Trolley schmuggelte sie eine größere Charge Mehl und Trockenhefe nach NRW. Das hängt mit dem Anlass ihres Besuchs zusammen. Ihr einziges Kind, mein Stiefsohn, feierte kurz nach Ostern seinen 18. Geburtstag. Er war 2018 bei unserem Umzug nach Berlin aus schulischen Gründen nicht mitgekommen. Dass man für innerdeutsche Familienbesuche einmal scheel angeschaut und als Virenschleuder verunglimpft würde, konnte damals keiner ahnen.

Die Einladungen für Leons Gartenparty im erweiterten Familienkreise waren schon gedruckt und verschickt (schöne Collage: ein Foto des Säuglings neben dem aktuellen Bild eines ernsten jungen Mannes auf seiner Vintage-Vespa). Wenn schon diese Feier undenkbar geworden ist, soll das Kind wenigstens persönlich von seiner Mutter beschenkt werden, mit einem selbstgemachten Geburtstagskuchen.

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not eine Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Die süße Dröhnung ist auch als Nervennahrung sehr willkommen. Ende April starten die Abschlussprüfungen am Berufskolleg, und seit der Unterricht gestoppt wurde, läuft das Lernen eher unrund. Beispielhaft dafür steht jener Mathelehrer, der Aufgaben für die Klasse ins Netz gestellt hatte, die Upload-Funktion aber so stümperhaft programmierte, dass die Schüler auch die Lösungen ihrer Mitschüler online einsehen konnten. Die Mathe-Nachhilfelehrerin hat ihre Hausbesuche eingestellt. Da reist die Mutter, ansonsten Telefonjoker in schulischen Fragen, zur rechten Zeit an.

Wichtiger als das Berufskolleg ist für einen gerade Volljährigen natürlich die Fahrschule. Auch die hat derzeit geschlossen. Es gab in der Menschheitsgeschichte schon bessere Jahre, um 18 zu werden.

