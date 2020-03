Schnell zurück nach Klausenburg

Potsdam

Es war weit nach Mitternacht, als uns das Handy aus dem Tiefschlaf klingelte. Unser Sohn rief vor gut einer Woche aus dem rumänischen Clausenburg an. Er habe gehört, in vier Stunden ginge der letzte Flieger aus Rumänien nach Berlin, dann würde die Grenze wegen Corona geschlossen. Meine Frau stürzt sofort an den Computer und buchte ihm für 130 Euro eines der letzten Tickets.

Wir haben Ärzte in der Verwandtschaft, die schon seit Februar warnen, die Pandemie werde arme Länder besonders hart treffen. Sie selbst seien jetzt heilfroh, in Deutschland zu leben. 1,3 Millionen Rumänen arbeiten gegenwärtig in Italien. Die Pendler hatten das Virus schnell in ihre Heimat gebracht. Die Uni in Cluj, an der neben unserem Sohn auch Italiener studieren, reagierte prompt und stellte auf Online-Kurse um. Der rumänische Staat reagierte ebenfalls äußerst entschieden. Neben Quarantäne-Maßnahmen beschloss die Regierung einen Paragrafen, der Corona-Ansteckungen mit bis zu 15 Jahren Haft ahndet.

Wahlheimat Rumänien

Wenige Stunden nach dem Anruf stand unser Sohn wirklich in Potsdam vor der Tür. Aber der Medizinstudent im zweiten Semester wirkte nicht erleichtert. In Gedanken war er bei seiner neuen Wohnung in Cluj und wohl auch bei einer Freundin. Sofort nach Ankunft setzte er sich an den Computer und buchte einen Rückflug für zehn Euro, Reisedatum: 22. März. Seine Schwestern, Großeltern und die ganze Mediziner-Verwandtschaft bestürmten ihn über Tage mit Gegenargumenten.

In den Nachrichten wurde über die größte Rückholaktion des Auswärtigen Amtes berichtet. 100 000 deutsche Urlauber wurden aus aller Welt mühsam nach Hause geflogen, während er wieder weg wollte. Meine Frau fischte aus dem Internet die schrecklichsten Szenarien. Den Rumänen, hieß es da, drohe neben der Triage auch Lebensmittelmarken. In den Krankenhäusern fehle es am Nötigsten, auch an Beatmungstechnik. Ich besänftigte sie: Die Dynamik der Krise führe sicher dazu, dass der Flug gestrichen werde. 95 Prozent aller Flugzeuge wurden stillgelegt. Doch unser Sohn ist am Sonntag von Schönefeld zurück nach Cluj geflogen. Bei der Einreise musste er sich verpflichten, 14 Tage seine Wohnung nicht zu verlassen. Er ist jetzt 20 und kann seine Erfahrungen selber machen.

