Sehnsucht nach Frischkost

Ich lebe aus zweiter Hand – Freunde sehe ich per Facetime, die Bewegung hole ich mir übers Trimm-Dich-Rad daheim, Filme kommen per Stream. Ich gehe nicht essen, sondern lasse es mir manchmal liefern. Das ist Ersatz fürs Leben vor der Tür. Ich halte das aus, für eine Weile. Ich bin kein Snob, es braucht nicht immerzu das Original. Dachte ich.

Doch dann ist mir klar geworden, dass ich anders bin. Plötzlich war es aus mit der Bescheidenheit. Schluss mit der Bodenständigkeit, die sympathisch wirken könnte, weil sie nicht permanent auf Feinkost schielt.

Dass mir etwas fehlt, habe ich gemerkt, als ich Radio hörte. Ich wollte Pause machen. Mal Mensch sein, nicht Patient, der sich um Quarantäne oder Mundschutz kümmern muss. Es ging mir nicht um Atemwege, sondern um Gehörgänge. Ich hatte Schubert eingeschaltet. Angemessen traurig, wohltuend erbaulich. Doch dann spürte ich: Das ist nicht Schubert! Das ist nur Radio. Es klang nach Lautsprecher, nicht nach Konzertsaal.

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not ein Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Was für Luxussorgen, dachte ich, doch konnte mir meine Erinnerung an den Abend in der Philharmonie nicht ausreden. Ich hatte dort gesessen, als die Zeit der Häuslichkeit noch ein paar Tage in der Zukunft lag. Die Geigen singen immer noch in mir, die Hörner glänzen. Es war ein Zauber, den ich in meiner Kindheit als verstiegen wahrgenommen hätte: Wem nur der unverstellte Klang der Klassik fehlt, sonst nichts, der lebt im Elfenbeinturm. Jetzt sehne ich mich nach dem originalen Paukenschlag. Ich will keine Konserve. Ich möchte Frischkost, nur in diesem einen Punkt. Es ist die Delikatesse, auf die ich auch in diesen Zeiten nur sehr schwer verzichten kann.

Von Lars Grote