Wenn das Smartphone zum besten Freund wird

Berlin

In der Krise habe ich eine neue Urangst entwickelt: Die Angst, dass der mobile Internetempfang zusammenbrechen könnte. Einem führenden Analysten zufolge verbringen die Menschen in stark betroffenen Ländern wie China momentan im Schnitt fünf Stunden am Tag mit ihrem Smartphone – das sind 30 Prozent mehr als 2019.

Auch ich habe eine App für die Messung meiner Bildschirmzeit auf dem Handy aktiviert. Misst sie richtig, war ich letzten Samstag ganze sieben Stunden mit dem Gerät beschäftigt. Der Krisenmodus hat mich internetsüchtig gemacht - und das „Social Distancing“ zu noch mehr Social Media geführt.

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not ein Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Allein die Messenger-App pingt jetzt nahezu minütlich. Ferne Verwandte fragen, ob es mir gut geht in der Großstadt. Eine Freundin ist krank aus dem Skiurlaub zurückgekehrt und braucht Einkäufe, eine andere steckt mit ihrem Wohnmobil in Portugal fest. Eine hat Lagerkoller und schlägt vor, gemeinsam auf dem Balkon zu singen. Jemand hatte ihr ein Video davon geschickt – aus dem Internet.

Auch ich habe noch nie so viele Videos geschickt bekommen, wie in den letzten Tagen. Fast immer steht „Mal was zum Lachen in dieser ernsten Zeit“ unter den Filmchen, in denen es um Klopapier, durchdrehende Menschen im Home Office oder Italiener geht, die aus Langeweile in der häuslichen Isolation kuriose Dinge tun. Ich wage eine Prognose: In einigen Monaten wird es eine neue Studie von führenden Analysten geben. Darin wird stehen, dass die Scheidungen und Geburten sprunghaft angestiegen sind. Und die Nutzerzahlen von Digital-Detox-Angeboten.

Von Maike Schultz