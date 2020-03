Wenn der Pestdoktor zur Corona-Party ins Wohnzimmer lädt

Berlin

Grüne, blaue und pinke Lichtpunkte zucken an der Zimmerdecke. Einem Online-Versand-Händler (noch so ein Segen in diesen Tagen) sei Dank besitze ich seit Kurzem eine selbstdrehende Glühbirne aus China, die die Wohnung binnen Sekunden in eine Disco verwandelt. Eben noch Home-Office und Sportstudio, ist im Wohnzimmer nun die Tanzfläche eröffnet.

In Zeiten von Corona habe ich das Prinzip Smart Home für mich entdeckt: Im Fernseher, der über WLAN mit meinem Handy verbunden ist, läuft ein Livestream aus dem Berliner Club Watergate, die analoge, aber mit der Discobirne gepimpte Stehlampe, liefert die passende Beleuchtung dazu. Fitnesskurse? Beziehe ich per Youtube. Konzerte? Finde ich auf Twitter. Zum Beispiel live übertragen aus dem Wohnzimmer des Pianisten Igor Levit, der täglich vom heimischen Flügel streamt.

So etwas wie Freizeitstress kann tatsächlich auch virtuell entstehen: Man nennt es „FOMO“, das steht für „Fear of missing out“, die Angst, etwas zu passen. Auch mich überkommt sie an diesem Abend. MAZ und rbb zeigen einen Livestream aus dem Konzerthaus Berlin, wo unter anderem Lang Lang auftritt, Igor Levit twittert eine Klaviersonate von Franz Schubert, und im menschenleeren Watergate legt Claptone bei der Spendenaktion „United We Stream“ für das Internetpublikum auf – passenderweise mit Maske und Handschuhen.

Die sind allerdings kein Corona-Outfit, sondern das Markenzeichen des DJs, der sein Gesicht bei allen Auftritten hinter einer venezianischen Schnabelmaske versteckt. Ich entscheide mich für den Pestdoktor im digitalen Club und drehe die Anlage auf. Tanzvergnügen ist schließlich systemrelevant, um die Kernfamilie in häuslicher Quarantäne bei Laune zu halten.

Nach zwei Stunden Herumgehopse im Glühbirnen-Strobolicht mit Wein aus der Hausbar wird es dann doch etwas fade. Das mit dem Fernseher verbundene Smartphone macht „Ping“, diesmal ist es keine Push-Nachricht, sondern eine Whatsapp. In der Freundesgruppe geht die Fernsehansprache von Angela Merkel viral. Die FOMO meldet sich zurück, wir schalten um. „Es ist ernst – nehmen Sie es auch ernst“, mahnt die Bundeskanzlerin auf dem Flachbildschirm. Über ihr Gesicht tanzen bunte Lichtpunkte.

