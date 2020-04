Wie Corona die Frühlingsmode beeinflusst

Potsdam

Ich habe mir einen Mundschutz bestellt. Keine Sorge, nicht bei einem überteuerten Fake-Shop im Internet. Sondern bei Evi aus dem Salzburger Land. Die Nachbarin meiner Schwägerin nutzt die Zeit der Ausgangssperre in Österreich an ihrer Nähmaschine, um das Dorf mit Gesichtsmasken aus Bio-Baumwolle zu versorgen.

Und nun exportiert sie ihre Textilien auch in handwerklich unbegabte Haushalte in Berlin und Brandenburg. Ob mit Herzchenmuster oder in OP-Schwestern-türkis – Evi liefert zuverlässig. Auch meine Eltern im Rheinland, die ich nun nicht besuchen darf, bekommen zwischen den Marzipaneiern zwei Masken in ihrem Osterpaket.

Ja, ich weiß, es gibt keine hinreichenden Belege dafür, dass eine selbstgenähte Maske einen vor einer Ansteckung schützt. Evi muss das niemandem erklären – in ihrer Heimat kommt man ohne die Mundbedeckung schlicht gar nicht mehr in den Supermarkt. Hierzulande trägt man sie, wenn man sichergehen will, selbst niemanden unbewusst anzustecken.

Mir gefällt der Gedanke, dass gerade eine neue Frühlingsmode entsteht, bei der es nicht um die Inszenierung des Tragenden, sondern um den kollektiven Schutz der Gemeinschaft geht. Es sei „ein Signal der Höflichkeit und des Engagements“, draußen eine Atemmaske zu tragen, sagt auch der Trendsetter der Saison, Virologe Christian Drosten.

Fast überall in meinem Umfeld wird schon genäht, gefaltet oder gesteckt – mal als Upcycling-Projekt für nicht mehr getragene Hemden, mal als Familien-Bastelrunde mit Küchenrolle, Kaffeefiltern und umfunktioniertem Gummitwist, mal als Beschäftigungstherapie für einsame Seniorinnen.

Wenn Bekleidungsgeschäfte jetzt öffnen dürften, hätten sie sicher eine Kollektion von bunten Stoffbinden im Angebot, vielleicht mit Dschungelmuster oder in Pastelltönen. Meine Maske wird übrigens blau sein. So wie alle meine Lieblingsklamotten.

Von Maike Schultz