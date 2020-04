Potsdam

Normalerweise würde ich mich an diesem Wochenende mit der Frage beschäftigen, wo das beste Versteck für die Ostereier ist. Nicht zu schwer darf es sein, sonst steigt der Frust, wenn die Suche zu lange dauert; dieselben Verstecke wie im letzten Jahr sollte man auch nicht wählen, da schaut das Patenkind immer zuerst nach.

Doch diesmal grüble ich nicht über Schokolade in Socken-Schubladen nach und wie so eine Suche überhaupt in einem Video-Anruf ablaufen soll. Denn das Patenkind hat eine Frage gestellt, die es dringender zu beantworten gilt: „Was ist, wenn der Osterhase Corona bekommt?“

Kürzlich habe ich von einem Tiger im New Yorker Zoo gelesen, der positiv auf das Virus getestet wurde. Laut Zoo leiden mindestens drei weitere Tiger und drei Löwen unter trockenem Husten. Wie es wohl klingt, wenn ein Löwe beim Brüllen einen Hustenanfall bekommt? Ein Labor in China hat Tier-Abstriche auf die Infektion getestet und entdeckt, dass Hunde, Schweine, Hühner und Enten für Covid-19 nicht empfänglich sind, Katzen und Frettchen dagegen schon.

Über einen erkrankten Hasen ist nichts bekannt. Bisher ist zudem kein Fall eines Haustieres nachgewiesen, das Menschen infiziert hätte. Immer steckte ein Mensch die Tiere an. Ein gutes Argument, um das Patenkind zu überzeugen, warum draußen spielen gerade schwierig ist, denn seine Meerschweinchen müssen natürlich beschützt werden.

Ich werde antworten, dass der Osterhase sowieso nicht gefährdet ist, weil er stets allein und in geheimer Mission unterwegs ist. Das Märchen bei dieser Gelegenheit aufzuklären, kommt nicht in Frage: Gerade jetzt, wo ohnehin schon alles anders und vieles verstörend ist, brauchen wir Dinge, an denen wir uns festhalten können. Und wenn es nur der gute, alte Osterhase ist.

Von Maike Schultz