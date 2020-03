Die Welt interessiert mich wieder – dank Christian Drosten

Potsdam

Wenn das Abendbrot gegessen ist, das im Moment sehr großzügig gewürzt ist (Pfeffer, Chili), damit wir sicher gehen, dass wir überhaupt noch etwas spüren, schauen wir uns in die Augen. Sind wir bereit? Das Kind geht vor den Fernseher, guckt Bibi und Tina, diese Weltflucht ist das Privileg des Grundschulalters.

Meine Frau und ich drücken den Knopf, den immergleichen Knopf. Wir könnten draufschreiben: Christian Drosten. Der Mann ist nun seit 14 Tagen unser Hausfreund. Wir schalten seinen Podcast an, den er täglich aktualisiert.

Drosten ist Virologe an der Charité, ein Mann, der engagiert und doch gelassen spricht, als rede er vom letzten Bundesligaspieltag. Und doch erzählt er uns (ja, er spricht nahbar und persönlich, als wende er sich nur an uns) das Wichtigste vom Tage, er hält eine Vorlesung in Medizin für blutige Anfänger, wie ich es bin.

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not ein Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Unser Autor Lars Grote. Quelle: MAZ

Drosten ist ein ruhiger Kerl, er konfrontiert uns mit dem Virus und hält unsere Hand, wie ein Therapeut. Er labert nicht. Manchmal hat man das Gefühl, er lächelt – nicht wie ein Nerd, der zu viel weiß und Freude hat am großen Knall. Er sagt, er hat ein Kindergartenkind. Drosten glaubt an die Zukunft, so viel ist sicher.

Vor ein paar Tagen sprach er den Satz: Es ist schönes Wetter, natürlich können Sie rausgehen! Oder: Ich gehe gerne in die Kneipe, aber im Moment lasse ich es. Er greift zu einem Singsang, der nach Stimmbruch klingt. Drosten ist so seriös und zuversichtlich, er hilft mir auf die Beine. Ich setze mich zu meiner Tochter: Wie geht es Bibi und Tina?, frage ich. Die Welt interessiert mich wieder.

Christian Drosten ist Virologe – und Podcaster. Quelle: Charité Berlin

Von Lars Grote