Liebe und Sex in Zeiten der Krise

Während die Deutschen Klopapier hamstern und in den USA der Schusswaffen-Verkauf boomt, sollen in Frankreich die Kondome knapp werden. So anders geht jeder mit der Krise um. Zu den Branchen, die gerade profitieren, gehört auch die Sexspielzeug-Industrie.

Wie die „Welt“ berichtet, steigt der Absatz vor allem dort, wo es besonders viele Corona-Fälle gibt. Jede fünfte Person in gemeinsamer Quarantäne hat demnach aktuell mehr Sex, über 70 Prozent verspüren dagegen mehr Lust auf Solo-Sex. Auch hier halten die Menschen also Abstand.

Die Gesundheitsbehörde im polyamourösen New York hat sogar eine entsprechende Richtlinie ausgegeben. Einer der wichtigsten Tipps: „Sie sind Ihr sicherster Sex-Partner. Durch Masturbation wird Covid-19 nicht verbreitet, insbesondere, wenn Sie Ihre Hände waschen.“ Beischlaf mit Menschen außerhalb des eigenen Haushalts sollte vermieden werden, als Ersatz empfiehlt man eine Video-Schalte.

Umso rührender finde ich es, dass die New Yorker trotz ihrer Gesundheitsbehörde noch nicht den Sinn für Romantik verloren haben. Vor Kurzem ging die Geschichte der beiden Nachbarn Jeremy und Tori durch die Sozialen Medien.

Er sah sie auf dem Nachbardach tanzen und war so verzückt, dass er seine Drohne samt aufgeklebter Telefonnummer vorbeischickte. Aus einem Chat wurde ein Dinner, bei dem sie auf ihrem, und er auf seinem Dach saß. Auch das ist Corona: Statt unverbindlicher Sex-Dates eine Fernbeziehung mit jemandem zu führen, der auf der anderen Straßenseite wohnt.

