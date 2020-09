Werder/Havel

Ein Platz auf dem Wachtelberg ist das Ahh und Ohh an diesem Nachmittag: Die Terrasse liegt im Rebenmeer wie das Sonnendeck eines Vergnügungsdampfers, der samt Menschentraube genüsslich durch den Tag schunkelt. Es werden Köstlichkeiten aus Flasche und Tiegel serviert, gleich nebenan steht ein Aussichtsturm. Man isst in Sachen Genuss auf der Höhe und die Leute machen „Ahh“ und „ohh“ bei soviel Schlemmerei. Willkommen im märkischen Bauchladen, Brandenburg hat in diesen Tagen auch in der Obstregion rund um die Blütenstadt Werder/ Havel die Spendierhosen angezogen: Die Speisekammer ist weit geöffnet.

Die MAZ-Landpartie hat am Bahnhof Werder begonnen, Fruchtfolge und Sehenswürdigkeitendichte sind auf der gesamten Tour eng getaktet: Lieblingsplätze und Orte, die zum längeren Verweilen einladen, geben sich die Kuchenschaufel in die Hand. Schon am Wachtelberg, einem der ersten Schlemmerstützpunkte, läuft man Gefahr, dauerhaft vor Anker zu gehen und das Schiff auch nicht wieder so schnell flott zu kriegen. Hier würden nicht einmal James Bond oder Charles Bronson ungerührt durchradeln.

Über die Baumgartenbrücke ins Vergnügen

Das Beste ist, man ändert zügig die Strategie: Einfach Kilometer- und Kalorienzähler ausstellen und reinradeln und reinbeißen ins Vergnügen. Es geht nach Petzow, vorbei an der Baumgartenbrücke und dem Schwielowsee. Am Rande des Schlossparkes ist ein Hund ausgebüxt, aber er lässt sich nicht von den Leckerchen des Ordnungsamtes anlocken, er nimmt nichts zu sich – ganz anders als die vielen Ausflügler, die es sich gut gehen lassen.

Ich erreiche die Glindower Alpen, wir waren schon oft hier: Der Ort ist wie ein guter Song, den man immer wieder gerne hört und der nichts von seiner Faszination verliert. Die Täler des früheren Abbaugebietes, das den Ton für die Ziegelindustrie lieferte, kerben sich tief in den Boden. Die Hangwände stehen Spalier, wild begrünte Raumteiler zur Außenwelt. Die verwucherten Alpen sind ein Kontrastprogramm zum Rest der Tour: Sie müssen bewandert werden. Früher stiefelten Bergarbeiter das Gelände ab, jetzt Wanderer. Auf dem Werksgelände gibt es ein Museum und einen Brennofen, der aussieht wie ein riesiger, runder Römertopf.

Es ist ein schöner, warmer Nachmittag. Der Sommer verabschiedet sich mit viel Sonne, ich gerate ins Schwitzen – Alpenglühen der speziellen Art. Die Sonne brennt nicht mehr wie Abc-Salbe auf der Haut wie in ihren hitzigsten Phasen, sondern wärmt sanft und verfeinert das Rundum-Sorglos-Paket. Ich schlängele mich einen Berg hinauf durch Glindow nach Elisabethhöhe und dann zur Optischen Telegrafenstation auf dem Fuchsberg.

Geschichtsexkurs auf dem Fuchsberg

Der Signalmast ist schon von Weitem zu sehen, die Holzarme ragen in den Himmel. Angesichts der Kommunikationsflut im 21. Jahrhundert kaum zu glauben, dass man sich früher von Bergen mit Brettern zugewinkt hat und am Ende der fast 600 Kilometer langen Kette nach viel Gewinke quer durch das Land eine Nachricht in der Rheinprovinz rausgewackelt wurde: „Läuft bei mir, dein Friedrich Wilhelm.“ Man mag sich gar nicht ausdenken, was passiert ist, wenn sich mal jemand verwackelt hat – vielleicht, weil ihn eine Wespe gestochen hat oder Obstwein im Spiel war und beispielsweise in die königliche Depeche „läuft bei mir“ ein „nicht“ geraten ist.

Es ist ein schöner Ort, mit Aussicht, Eiche und Infotafel. Der Wind pfeift über die Anhöhe, über Obstplantagen, bevor er ins Tal weiter zieht. Von hier oben kann man gut sehen, woher man kommt und wohin man will: Der Schornstein in Werder am Bahnhof ist Start und Ziel, in der Ferne thront der Funkturm in Phöben – die letzte Zwischenstation der Tour. Ich rolle durch das Obstanbaugebiet Richtung Plessow und springe kurz in den gleichnamigen See.

Hinter der Autobahn geht es links nach Derwitz zum Lilienthal-Denkmal. Historischer Boden mit einem Blick weit ins Land – genau wie wenig später auf dem Phöbener Wachtelberg. Das Haveltal reckt sich ins Bild, der Aussichtspunkt ist ein fast surrealer Ort: Feiner Zuckersand bedeckt die Freifläche, ein Art Strand hoch oben auf dem Berg mit Aussicht, die phänomenal ist – nur zum Wasser ist es ziemlich weit. Es geht nun zurück nach Werder, dem Schornstein entgegen, die Anzeigetafeln auf dem Bahnhof funkeln in der Dämmerung.

Zur Galerie Tolle Aussichten, Höhepunkte mit gutem Geschmack: In Werder und seinen Ortsteilen gibt es viel zu entdecken

Am Potsdamer Hauptbahnhof schiebe ich das Rad am Frucht-Express vorbei, einem Obst- und Gemüseladen mit regionalen Produkten, einer Art Außenstelle des Früchteparadieses. Von Express bin ich weit entfernt, eher eine feierabendreife Tafeltraube, Spätlese. Die Satteltasche beult sich gierig, als hätte man eine Gitarre reingestopft. Eigentlich hätte ich aus versorgungstechnischen Gründen gar nicht ausreiten müssen in das Land, in dem Obstwein, Sanddornsaft und Honig fließen, aber selber auf Schlemmertour zu gehen in diesen Tagen, in denen Brandenburg eine Mischung aus Obsttorte, Streuobstwiese und Riesen-Fruchtkorb ist, ist eben doch das Ahh und Ohh.

Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Werder/ Havel und endet auch dort. Die Stadt ist mit der Regionalbahn sehr gut erreichbar – die Züge aus Brandenburg/Havel und Berlin fahren im 30-Minuten-Takt. Vom Potsdamer Hauptbahnhof benötigt der Zug lediglich zehn Minuten. Teile der Route (beispielsweise in Petzow) gehören zum Obstpanoramaweg, zum Europaradweg R1, zum Fontaneradweg und zur D-Tour – einem deutschlandweiten System von zwölf Radfernwegen.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt ein paar Steigungen und Abfahrten auf der Strecke, aber wenn man sich aber etwas mehr Zeit nimmt und eventuell das Pensum etwas reduziert, ist die Tour auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Länge: 37 Kilometer (Fahrtzeit drei bis vier Stunden). Bahnhof Werder – Petzow – Glindow – Elisabethhöhe – Plessow – Kemnitz – Derwitz – Phöben – Havelauen – Bahnhof Werder.

Die Strecke: Die 37 Kilometer (Fahrtzeit drei bis vier Stunden) lange MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof in Werder auf einem straßenbegleitenden Radweg nach Petzow. Von dort führt eine asphaltierte Radstraße durch den Wald zu den Glindower Alpen. Durch Glindow und Elisabethhöhe geht es auf Straßen und teilweise auf Feldwegen zur optischen Telegrafenstation. Die MAZ-Route führt auf einem Stück straßenbegleitenden Radwegs nach Plessow und von dort auf einem recht schotterigen Stück zur Landstraße nach Derwitz (Alternativroute über Neu Plötzin an der B1 entlang). Von Derwitz nach Kemnitz geht es auf einer mäßig befahrenen Landstraße, nach Phöben auf einem gut befahrbaren Plattenweg und nach Werder auf einem straßenbegleitenden Radweg. Hier gibt es die GPX-Daten zum Nachfahren.

Sehenswürdigkeiten: Die Tour ist vollgepackt mit Sehenswürdigkeiten wie kaum eine andere MAZ-Landpartie: Bereits in Werder warten mit der Bismarckhöhe, dem Wachtelberg und der Altstadt auf der Insel samt Bockwindmühle lohnenswerte Ausflugsziele und Aussichtspunkte. Auch Petzow mit Kirche, Schloss und Schlosspark ist sehr schön. Die nur wenige Kilometer entfernten Glindower Alpen gehören sicher zu den spannendsten Biotopen der Region. Die optische Telegrafenstation auf dem Fuchsberg bietet nicht einen schönen Blick ins Land und über die Obstplantagen, sondern ist auch ein sehr interessantes Kapitel der deutschen Kommunikations-Geschichte – eine Infotafel klärt den Besucher über die spannende Historie der Anlage auf. Das Lilienthal-Denkmal in Derwitz verbindet ebenfalls einen weiten Blick ins Land mit einer spektakulären Historie.

In den Dörfern gibt es schöne Dorfkirchen: In Plessow beispielsweise steht eine neugotische Feldsteinkirche im Tudorstil. Die Freifläche auf dem Phöbener Wachtelberg mit einem Blick weit ins Haveltal ist ebenfalls ein besonders reizvoller Ort, der mit seinem weichen Sandboden auf für ein Picknick geeignet ist. Die Landschaft mit ihren Seen, Wäldern und Hügeln ist auf der gesamten Tour sehr abwechslungsreich und reizvoll. Wie immer warten viele kleine und größere Entdeckungen und viel Natur am Wegesrand.

Einkehrmöglichkeiten: Es ist praktisch unmöglich, nichts Passendes für den persönlichen Geschmack zu finden: Es gibt auf der gesamten Tour diverse Einkehrmöglichkeiten. Auf der Strecke befinden sich auch schöne Orte, um zu picknicken – beispielsweise auf der Telegrafenstation oder auf dem Phöbener Wachtelberg.

Bademöglichkeiten: An der Strecke befinden sich mehrere Badestellen, unter anderem am Glindower See und am Großen Plessower See.

Wen trifft man hier? Die Strecke zwischen Werder und Petzow wird von vielen Radlern befahren, später wird es menschenleerer. An den „Hotspots“ trifft man natürlich auf viele andere Radfahrer und Ausflügler.

MAZ-Tipp: Viel Zeit nehmen, ordentlich Platz in den Satteltaschen lassen und sich durchs Früchteparadies treiben lassen.

Von Lars Sittig