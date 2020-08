Nauen

Die Kulisse ändert sich abrupt, begleitet von einem feinen Summen der Reifen, die den fliegenden Tapetenwechsel von Stadt und Land untermalen. Der Nauener Stadtrand zieht vorbei und plötzlich weitet sich die Landschaft des Havellandes. Gerade noch im Zugabteil, stehe ich jetzt auf einem Hügel bei Lietzow: Felder räkeln sich in der Sommersonne, der Himmel ein blaues Wunder. Nauen, der Startort der 65 Kilometer langen MAZ-Landpartie durch das Havelland nach Rathenow ist gerade im Rückspiegel verschwunden.

Tief einatmen, Landluft macht frei, dann geht es weiter auf dem Havelland-Radweg, einer bestens asphaltierten Ost-West-Tangente im Radverbundnetz: Wenn es mal wieder schnell gehen muss, wenn man sich richtig die Beine vertreten muss im Sattel, ist der Highway genau richtig. Weil ich eine Landkarte aus Altbeständen mitführe, gibt es seit Längerem mal wieder Brandenburg à la carte: Der Radweg schlängelt sich mit einer sanften Kurve wie ein Spaghetti durch die Landschaft und ist al dente – schön bissfest für die Reifen. Es wird heiß serviert: Die Sonne brütet Brandenburg durch. Die Dörfer ruhen in der Hitze. Typische Samstag-Nachmittagsstimmung: Keine Termine, keine Hektik, eine lange Not-to-Liste und der Mittagsschlaf ist der größte Aufreger.

Von einer Oase in die nächste

Es geht weiter durch die flirrende Landschaft. Ein Zug steht bei Paulinenaue am Ende einer Freifläche, und in der Mitte ein Container mit der Aufschrift „Evergreen“: In einer passenderen Gegend als hier konnte man den Waggon nicht abstellen, auch wenn die Natur bereits ins gelb-bräunliche abschwenkt. Der Geruch von geschnittenem Getreide liegt in der Luft, hier und da weht der Staub eines Erntefahrzeuges herüber. Ich rolle weiter im Zeichen eines roten Adlers, dem Symbol des Havelland-Radweges.

Zur Galerie Gute Radwege, viele Sehenswürdigkeiten – die Tour durch das Havelland kombiniert entspanntes Radeln und Spannung.

Der Schnelldurchlauf: Ein Rastplatz hinter Pessin unter dicken Bäumen würde es mühelos in die Top-Ten der idyllischsten brandenburgischen Picknick-Orte schaffen, gleich dahinter gibt es eine Info-Tafel mit der spannenden Geschichte des Paulinenauer Waldbären, eines legendenumwobenen Außenseiters, der viele Jahre in den Wäldern lebte. Ein Tümpel liegt malerisch in den Feldern: Eine kleine Oase, umrahmt von Bäumen, aber das bouletten-braune Wasser ist nicht zum Baden geeignet, sondern eher ein Wasserloch für Tiere. Ab und zu geht es durch Waldstücke, schön und kühl, wie ein kalter Umschlag gegen die Hitze, die flimmernd die Landschaft regiert.

Falsche Richtung

In dieser dösigen Stimmung passiert mir dann ein Malheur, kurz hinter Pessin. Irgendjemand hat bei einer Kunstaktion auf den Schwahbergen eine Art Thron gebaut, der aussieht wie ein Hochsitz, aber auf der Spitze befindet sich ein Sitz, um in die Ferne zu schauen und ein Schild im Pfeilformat mit der Aufschrift „ein weites Feld“. Ich setze mich hin und die Kopfhörer auf. Musik strömt, Element of Crime vermischt sich mit dem Havelland und als ich nach einer Weile weiterfahre, setze ich mich aus einem unerfindlichen in Grund in die falsche Richtung in Bewegung, obwohl der Weg bestens ausgeschildert ist. Die Wege des Fahrradlenkers sind manchmal unergründlich.

Ich lande also in einem Moment der Zerstreutheit in Liepe statt in Senzke. Der Navigationsfehler beschert Bruschetta und Bauernfrühstück unter Bäumen in der alten Brennerei. Vögel zwitschern im Schatten unter Bäumen beim Boxenstopp für Körper und Seele, im Horst auf dem Ziegelschornstein thronen drei Störche. In die Sommerluft mischt sich Essensgeruch: Ein Gemisch aus getrockneten Tomaten, Balsamico und saurer Gurke und ich ärgere mich dann, dass ich mich verfahren habe, als ich auf Plattenwegen auf den Kurs zurückkehre, weil die Zeit drängt und ich das Teilstück noch mal fahren muss und dann ärgere ich mich, dass ich mich darüber ärgere, weil überhaupt nichts Dramatisches passiert ist. Ein bisschen Verfahren ist kein Drama, sonst könnte man ja auch auf dem Hometrainer steigen und ein Havelland-Video dabei schauen.

Ab aufs Dach der Havelland-Welt

Der Tag ist inzwischen durchgeplant wie der Start einer Mars-Expedition, das Frühstücksei darf nicht trödeln, nichts schieflaufen, alles läuft in geordneten Bahnen und eigentlich ist es mir dann schon wieder fast recht, dass etwas schiefgelaufen ist auf der Lars-Expedition. Der sicherste Platz für das Fahrrad ist der Keller, aber dafür ist es nicht gemacht.

Am Horizont zeichnen sich schon die Konturen des Hohen Rotts ab. Ich freue mich auf die Erhebung, für havelländische Maßstäbe schon fast das Dach der Welt. Es geht dann auch ordentlich bergauf – wegen der Steigung gibt es seit mehreren Jahren das beliebte Kotzener Bergzeitfahren. Bei der Landpartie aber gibt es keine Zeitenhatz und auch die B-Note ist egal, wenn man schnaufend den märkischen Tourmalet aufwärts schlingert und sich am Lenker festhält. Eine Abkühlung wäre schön, aber die erste Bademöglichkeit, die ich ansteuere, ist der Hohennauener-Ferchesarer See. Die Strände sind traumhaft, das Wasser klar und kühl und als ich Schwimmen gehen will, stelle ich fest, dass ich keine Badehose eingepackt habe. Es bleibt bei einem Fußbad (aber immerhin haben ja die meiste Arbeit bei einer Radtour). Der langgestreckte See mit seinen Traumstränden glitzert und funkelt in der nun schon tiefstehenden Sonne, man weiß hier am Ufer des Hohennauener-Ferchesarer Sees, woher das Wort Seeperle kommt.

Am nächsten Morgen geht es weiter nach Stechow

In Rathenow, dem Ziel der Tour, spannen sich die Weinbergbrücken spektakulär über die Havel, die Stadt der Optik hat schöne Ecken. Ich beschließe, die Gelegenheit zu nutzen und zu übernachten, um am nächsten Morgen noch Richtung Stechow zu fahren und ergattere noch eine Unterkunft. Am nächsten Vormittag regnet es in Strömen, als wolle das Havelland nach der Hitzeschlacht am Tag zuvor zeigen, dass es auch very british sein kann. Nur ein paar angestellte Sprenger erinnern an das Sonnenbad gestern. Die Natur atmet auf, der hitzige Sommer macht Pause.

Ich puste tief durch und hole den Regenumhang raus, um den fehlenden Streckenabschnitt abzuradeln und am Bahnhof in Buschow in den Zug zu steigen. Das Havelland liegt unter einem dicken Tiefdruckgebiet, das Hohe Rott dampft im Nebel: Wölkchen umwabern die Baumspitzen wie eine ordentliche Portion Lametta. Klar muss das Dach der Welt auch mal im Nebel liegen. Der Regenumhang knattert im Wind, signalrot und groß wie ein Viermannzelt. Ich fahre das fehlende Stück Havellandradweg, es muss schließlich alles seine Ordnung haben. Es ist Mittagszeit, Liepe zieht in der Ferne vorüber. Bruschetta und Bauernfrühstück waren exzellent. Ich halte den Kurs, aber eigentlich sollte man sich öfter mal verfahren und Mut zur Lücke im Routenplaner haben.

Die Strecke im MAZ-Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt/Anbindung an den ÖPNV: Die Tour beginnt am Bahnhof in Nauen und endet in Rathenow. Beide Städte sind mit der Regionalbahn gut erreichbar. Die Tour kann auch verkürzt werden, wenn man nicht bis Rathenow radelt, sondern beispielsweise in Nennhausen oder Buschow in den Zug steigt.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt – bis auf den Abschnitt am Hohen Rott vor Stechow – keine größeren Steigungen auf der Strecke, lediglich kleine Höhenunterschiede. Die Tour ist recht lang und teilweise anspruchsvoll, wenn man sich aber etwas mehr Zeit nimmt, auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Länge: 66 Kilometer (Fahrtzeit vier bis fünf Stunden): Bahnhof Nauen – Lietzow – Berge – Ribbeck – Paulinenaue – Pessin – Senzke – Kriele – Kotzen – Stechow – Ferchesar – Semlin – Bahnhof Rathenow.

Die Strecke: Die 66 Kilometer (Fahrtzeit vier bis fünf Stunden) lange MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof in Nauen auf dem Havelland-Radweg (über weite Teile gut asphaltiert, ein paar Teilstücke bestehen aus gut befahrbarem, großformatigem Betonpflaster und ein kurzer Abschnitt zwischen Paulinenaue und Bienenfarm führt über eine ruhige Landstraße) bis nach Stechow. Dort verlässt die Tour die Radtrasse und führt über straßenbegleitende Radwege nach Ferchesar und Semlin. An der B 102 führt dann ein straßenbegleitender Radweg nach Rathenow. Insgesamt ist das Radnetz in der Region sehr gut ausgebaut – es gibt viele thematische Touren und kann problemlos individuell variiert werden. Beispielsweise kann die MAZ-Landpartie bis zum Bahnhof Nennhausen als Endstation geplant werden – oder von Stechow direkt auf einer sehr guten Radstraße (Havelland-Radweg) durch den Wald nach Rathenow gefahren werden. Bei einem Abstecher nach Liepe kann in der Alten Brennerei eingekehrt werden. In Rathenow gibt es Anschluss an den Havel-Radweg und die Tour Brandenburg.

Sehenswürdigkeiten: Nauen verfügt über einen schönen historischen Stadtkern, auch in Rathenow gibt es sehr schöne Orte – beispielsweise an der Havel. Die spektakuläre Weinbergbrücke – eines der vielen Elemente aus dem BUGA-Jahr – für Radler und Fußgänger verbindet moderne Architektur mit der idyllischen Havel-Flusslandschaft. Sehenswert ist die St.-Marien-Andreas-Kirche. Auch in vielen Dörfern am Radweg gibt es schöne Dorfkirchen. Ribbeck, vielbeschrieben und vielbesucht, gehört mit seinem historischen Ortskern, dem Schloss und dem berühmten Birnenbaum zu den wohl bekanntesten Ausflugsorten der Region. Eine der Attraktionen an der Strecke ist auch das Fintelmannhaus in Senzke.

Natürlich gehört die Natur auf der gesamten Strecke zu den Sehenswürdigkeiten der Landpartie durch das Havelland. Wie immer warten viele kleine und größere Entdeckungen am Wegesrand. Auf den Schwahbergen zwischen Pessin und Senzke ist bei einer Kunstaktion eine Mischung aus Hochsitz und Holzthron aufgestellt worden. Ferchesar und Semlin mit schönen Stränden, dem idyllischen See und Einkehrmöglichkeiten ist einen Besuch wert. Hinter Pessin gibt es ein malerisch gelegenes Wasserloch mit Picknickplatz, unweit davon befinden sich ein weiterer schöner Rastplatz und eine Infotafel über den legendären Paulinenauer Waldbären.

Einkehrmöglichkeiten: In Nauen, Ribbeck, Ferchesar und Rathenow gibt es diverse Einkehrmöglichkeiten. Auf der Tour gibt es hin und wieder gastronomische Einrichtungen, in Stechow befindet sich eine Tankstelle. Bei einem Abstecher nach Liepe, das nicht direkt am Havelland-Radweg liegt, kann dort in der Alten Brennerei gegessen werden. Es gibt aber auch unterwegs viele schöne Orte, um zu picknicken.

Bademöglichkeiten: Es gibt in Ferchesar und Semlin die Möglichkeit, ins Wasser zu springen – und das auch noch in einer sehr schönen Umgebung: Am Hohennauener-Ferchesarer See es gibt es tolle Badestellen mit Stränden und Liegewiesen.

Wen trifft man hier? Die Strecke ist abschnittsweise recht gut befahren, insgesamt aber eher menschenleer. Am Hohennauener-Ferchesarer See oder Touristenmagneten wie Ribbeck trifft man auf viele Ausflügler.

MAZ-Tipp: Die Tour an einem weniger heißen Tag machen, es gibt Abschnitte mit wenig Schatten und auf einem relativ langen Streckenabschnitt bin ich auf keine Bademöglichkeiten gestoßen. Sich Zeit nehmen und die vielen besonderen Orte und unterschiedlichen Facetten des Havellandes genießen.

Von Lars Sittig