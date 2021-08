Potsdam

Er war der komischste Deutsche und der deutscheste Komiker – so fasst es RND-Autor Simon Benne in seinem Artikel zum zehnten Todestages von Vicco von Bülow alias Loriot zusammen. Und er schlägt einen Bogen von der meisterhaften Ironie in die heutige Zeit der möglichst politisch korrekten Sprache.

Großartige Arbeit

„Ein absoluter journalistischer Höhepunkt stand für mich am 20. August in der MAZ“, schreibt uns Elfriede Koller, die sowohl in Berlin als auch in Reetz (Potsdam-Mittelmark) zuhause ist: „Simon Benne hat einen Artikel über Loriot geschrieben: ,Ach was’. Es gibt vermutlich nicht viele Menschen, die sich mit Loriots Humor anfreunden können. Aber das ist auch nicht so wichtig. Chapeau! Großartig, diese journalistische Arbeit. Alle Schreiber des TSP, der FAZ, der SZ und der Zeit könnten sich da noch etwas abholen.

Hätte Loriot gegendert?

Dr. Stephan Rüdiger aus Rangsdorf stieß zusätzlich einen weiteren Artikel, der sich um Sprache drehtee. Und er fand Parallelen: „In Ihrer Ausgabe vom 20. August befinden sich zwei in gewisser Weise korrespondierende Beiträge: „Aufstand gegen Audianer_innen“ und „Ach was!“. Dem Autor des letzteren Beitrages möchte ich gratulieren, er hat nicht nur Loriot in hervorragender Weise gewürdigt, sondern auch den Mut besessen (leider bedarf es dafür heutzutage Mut!), die aktuellen Sprachregelungen kritisch zu hinterfragen.

Loriot im Jahre 2009 zu Besuch in der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie Sonnensegel in Brandenburg an der Havel. Quelle: Heike Schulze

Wir leben in einer Demokratie, also sollte der Wille der Mehrheit der Bevölkerung maßgebend sein. Dies ist aber bei den Gender- und anderen neuen Sprachregelungen offensichtlich nicht der Fall. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis finden diese Neuerungen keine Zustimmung. Menschen anderer sexueller Orientierung oder spezieller ethnischer Herkunft verdienen selbstverständlich den gleichen Respekt, die gleiche Achtung wie die Mehrheit, sie haben aber nicht das Recht, der Mehrheit spezielle Sprachregelungen zu verordnen.

Es wäre traurig, wenn nur letztere den Respekt ausdrücken würden. Wenn im Flugzeug die Anrede „meine Damen, meine Herren“ nicht ausreichen differenzierend ist, so werden im Notfall bei dem Ruf „alle Fluggäste schnell raus“ (beachte: „der Fluggast“) wohl doch nicht nur männliche Fluggäste die Maschine verlassen.“

Sprache und Moral

Antje Wellnitz ist voll des Lobes: „Vielen Dank an Simon Benne für den tollen Artikel! Die gelungene Verbindung der aktuellen, teilweise unerträglichen „Sprach - und Moralvorgaben“ mit passenden Loriot-Zitaten – wunderbar und des Meisters würdig!“

Von MAZonline/axe