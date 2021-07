Potsdam

Ungereimtheiten im Lebenslauf, zu spät gemeldete Einkünfte, Plagiatsvorwürfe – die Vorwürfe gegen die grüne Bundeskanzlerkandidatin Annalena Baerbock reißen nicht ab. Dazu haben auch MAZ-Leser eine Meinung. Weitere Themen, die die Leserinnen und Leser in der vergangenen Woche unter anderem umtrieben: der sensible Umgang mit der deutschen Sprache, der Abzug der deutschen Soldaten aus Afghanistan und das Radioprogramm.

Münchhausen lässt grüßen

Der Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen, Michael Kellner, verteidigte die grüne Kanzlerkandidatin im MAZ-Interview. Quelle: Kay Nietfeld

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner hat Annalena Baerbock gegen die zahlreichen Vorwürfe, die in den vergangenen Wochen auf die grüne Kanzlerkandidatin niederprasselten, im MAZ-Interview verteidigt. MAZ-Leserin Renate Friedel-Strempel aus Teltow hat das nicht überzeugt:

„Nun schon seit Wochen Aufreger über Frau Annalena Baerbock. Mit ihrem geschönten Lebenslauf fing es an, dann immer wieder neue Negativmeldungen. Auch, dass sie über 40 000 Euro von der Böll-Stiftung (Fördergeld für Begabte) für ihren Promotionsversuch erhalten hat. Dann keine Rückzahlung dieses hohen Betrages, obwohl Frau Baerbock ihren Promotionsverlauf exmatrikuliert hat. Nun ein großer Artikel „Manöverkritik machen wir intern“ mit Grünen-Wahl-kampfchef Michael Kellner. Hat der Vorsitz der Grünen von allen Verfehlungen nichts gewusst? Oder ist es fehlende Menschenkenntnis. Wir hoffen immer noch, dass der Vorstand und die Mitglieder der Grünen diesem Gezerre ein Ende machen und Herrn Habeck wählen. Wir sind da ganz bei ihm.“

Auch MAZ-Leser Mirko Schnell aus Rathenow findet Kellners Einlassungen nicht überzeugend und kritisiert Baerbocks Umgang mit den Vorwürfen:

„Pippi Baerbock? Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!“ So oder ähnlich muss die Kindheit der Grünen Kanzlerkandidatin Baerbock ausgesehen haben. Anscheinend auch mit einer fest verwurzelten Verneinung der realen Welt. Wie sonst lässt es sich erklären, dass sie trotz festgestellter Unstimmigkeiten im Lebenslauf und Plagiaten in ihrem Sachbuch (das ja keines sein soll ), weiterhin für den Kanzlerposten kandidiert ? Jeder Unternehmer der bemerkt, dass ein Mitarbeiter seinen Lebenslauf frisiert, entlässt diesen Mitarbeiter umgehend weil die Vertrauensgrundlage zerstört ist. Und die Grünen, die wenn es um andere Personen mit ähnlichen Flecken auf der Weste geht, stets mit Spott und Häme auf diese einschlagen, sehen auf einmal überhaupt keinen Grund, die zerstörte Vertrauensgrundlage durch Rücktritt der Kandidatin Baerbock ansatzweise wieder herzustellen.“

Ist das rassistisch?

Zu „Begriff ,Schwarzfahren’ in Berlin nicht mehr verwendet“, 10./11. Juli Land & Leute:

Die Berliner Verkehrsbetriebe betonen die Diversität in der Gesellschaft. Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es den Begriff „Schwarzfahrer“ nicht mehr verwenden werde, um keine rassistischen Missverständnisse zu provozieren. Quelle: A.Friedrichs via www.imago-images.de

Ist der Gebrauch des Wortes „schwarz“ von vorneherein rassistisch, fragt Leser Thomas Heinecke und hat in der MAZ an einem Tag gleich zwei Beispiele aufgespießt:

„Da habt Ihr euch ja mal so richtig schön blamiert! Schreibt Ihr doch auf Seite 9 vom Wegfall des Begriffes „Schwarzfahren“ in Berlin, um dann im Kommentar von Henry Lohmar zum Thema Tesla, den Begriff „Schwarzbauten“ abzudrucken. Was heißt das denn jetzt? Schwarzfahren ist rassistisch, aber Schwarzbauten ist korrekt? Dieses Beispiel zeigt nur zu deutlich, wie unsinnig es ist, eine Sprache derart umkrempeln zu wollen, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt.“

Bundestag hat zugestimmt

Wer ist nun verantwortlich für den Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan? MAZ-Leserin Elfriede Kramer aus Falkensee, sah sie vergangene Woche bei Angela Merkel (CDU), Werner Coch aus Premnitz erinnert daran, dass Gerhard Schröder (SPD) bei der Entscheidung, sich an dem internationalen Einsatz zu beteiligen Kanzler war:

„Frau Krämer aus Falkensee gibt Frau Merkel die alleinige Schuld am Afghanistan-Einsatz. Richtig ist aber, dass Kanzler Gerhard Schröder (SPD) nach dem Terroranschlag von 2001 den Bündnisfall ausgerufen und der rot-grün dominierte Bundestag die ersten deutschen Soldaten nach Afghanistan geschickt hat. Später wurde das Mandat vom Bundestag mehrfach verlängert. Der jetzt beschlossene Abzug löst in Afghanistan einen Bürgerkrieg aus, der mehr Opfer als der gesamte Militäreinsatz fordern wird. Aber das interessiert hier wohl niemanden, scheint mir.“

Es geht um Rhythmus und Musik

Nicht nur die harte Politik interessiert die Leser. MAZ-Leserin Ursula Wendt aus Schönefeld hört gerne Schlager. Dass bei Antenne Brandenburg aber immer auf Deutsch gesungen wird, findet sie offenbar provinziell:

„Wir sind auch schon älter und hören oft Antenne Brandenburg, aber wir würden gern mehr englische, französische oder spanische Schlager hören. Keine dieser Sprachen können wir gut verstehen, aber es geht auch um Rhythmus und Musik. Ich kann die neueren deutschen Texte oft kaum ertragen. Und immer nur alte Kamellen will man ja auch nicht hören.“

Taser für die Polizei

Taser – Die Polizei in Brandenburg testet die Waffe seit März in einer einjährige Versuchsphase. Quelle: Julian Stähle

MAZ-Redakteur Ulrich Wangemann hat die Auswirkungen eines Tasers beschrieben, einer Waffe, die wie ein Elektroschocker wirkt und die von der Brandenburger Polizei derzeit erprobt wird. MAZ-Leser Niels Detloff aus Wittstock hat große Bedenken:

„Früher hieß es mal, die Taser sollen den Einsatz von Schusswaffen reduzieren. Jetzt sollen sie den Arbeitsalltag der Polizisten bequemer machen. Dass in den USA über 1000 Menschen nach Taser-Einsatz gestorben sind – nicht erwähnenswert. Dass der Taser hauptsächlich gegen Betrunkene und unter Drogen stehende Menschen, also Menschen, die sowieso schon in schlechtem gesundheitlichen Zustand sind, eingesetzt werden soll – keine Bedenken. Dass der zweite Taser-Einsatz („wollte nicht von der Straße gehen“!) glasklar rechtswidrig war, da die Polizei per Gesetz das mildestmögliche Zwangsmittel einzusetzen hat – keine Kritik.

Wenn ein Polizist, sagen wir bei einer Demo, den Taser gegen einen Journalisten einsetzt – was sagt der Kollege, der daneben steht, vor Gericht? Verpfeift er seinen Kumpel? Hat die Staatsanwaltschaft ein gesteigertes Interesse, die Sachlage aufzuklären? Wenn zweimal Nein, ist dann der Taser bei der Polizei in den richtigen Händen?

Und was ist, wenn Demonstranten wegen atomaren Mittelstreckenraketen oder Atommülltransporten zu einem ungeeigneten Endlagerstandort Sitzblockaden veranstalten? Sollen diese zukünftig auch getasert werden, damit die Polizisten nicht die Leute mühevoll wegtragen müssen? Ob das rechtmäßig wäre, ist ja egal.

Ich würde mir von Journalisten ein kleines bisschen kritischen Geist wünschen. Leider werden Leserbriefe, die die Journalisten oder staatliche Institutionen substanziell und fundiert kritisieren, aus Opportunitätsgründen nicht abgedruckt.“

Ältere haben das System durchschaut

„Der Fall Lisa Murnau“ war der erste „Polizeiruf 110“. Die Serie startete am 27. Juni 1971. Auf dem Bild (v.l.): Leutnant Vera Arndt (Sigrid Göhler), Harry Wolter (Ingolf Gorges), Oberleutnant Peter Fuchs (Peter Borgelt). Quelle: ARD/DRA/Bernd Nickel

Zum 50. Jahrestag des ersten „Polizeiruf 110“ hat MAZ-Mitarbeiter Lars Grote unter der Überschrift „Mord als Anschlag aufs System“ die unterschiedlichen Macharten von Krimis in Ost und West verglichen. Martin Goeritz aus Nauen nimmt das zum Anlass, die spezifische Haltung der Ostler zu erläutern.

„Herzlichen Dank für den Artikel zum Polizeiruf-Jubiläum. Der Einschätzung zur künstlerischen Qualität ist nichts hinzuzufügen. Ein Satz fällt jedoch besonders auf: „Die Leute in der DDR waren ja längst darin geschult, den Stoff der Story zu durchdringen. Und sie von Ideologien zu befreien.“ Und genau darin besteht das Problem, welches heute die meisten Politiker haben. Sie verstehen nicht, dass vor allem die ältere Generation im Osten das System durchschaut und anders denkt, als gewünscht. Ideologie statt sachlicher Auseinandersetzung bestimmt immer mehr das Leben. Haltung zu zeigen soll wichtiger sein als die reale Einschätzung von Situationen. Wer das schon mal hatte, sieht vieles anders."

