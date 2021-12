Potsdam

Der Ärger über Mitmenschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen, erreicht die MAZ-Redaktion immer häufiger in den Leserbriefen. Aber auch dem Ärger über das Krisenmanagement wird Luft gemacht. Energiewende und der Abschied von Angela Merkel waren weitere Themen aus MAZ-Artikeln, zu denen die Leserinnen und Leser uns ihre Meinung mitteilten.

Für Ute Gericke aus Falkensee etwa ist eine Impfpflicht ein notwendiger und folgerichtiger Beschluss, wenn er denn kommt:

„Uns allen geht langsam der Kompass verloren und wir alle benötigen eine grundsätzliche Struktur. Mit einer Impfpflicht bekennt sich die gewählte Regierung zu diesem Impfstoff, ohne Wenn und Aber. Es wird mit der Impfpflicht auch nach einem freiheitlichen Grundsatz gehandelt, indem Politiker die Einsicht in die Notwendigkeit erkannt haben. Mit einem Gesetz über eine Impfpflicht wird gleichermaßen geklärt, dass notwendige Behandlungskosten den nicht geimpften Personen zur Last gelegt werden können. Diese Einsicht schützt sämtliche Bürger künftig vor weiteren unsinnigen politischen Regelungen, die oft unbedacht berufliche Existenznöte zur Folge haben.“

Uneinsichtig und rücksichtslos

Für Helga Lützkendorf sind nicht Politiker, sondern rücksichtslose Menschen der Grund für das Pandemieproblem:

Welche Gründe gibt es, dass von den Medien nur die politischen Maßnahmen für den Zustand der Pandemie verantwortlich gemacht und kritisiert werden? In der Realität wird das Virus von den Menschen verbreitet und zwar rücksichtslos und total uneinsichtig. Die Menschen sind nicht bereit, auf etwas zu verzichten, und Reisende aus Südafrika verteilen nun auch die Mutante in der ganzen Welt. Es sind die Menschen und nicht die Politik.

Auf denselben Artikel reagiert Jutta Schaudinn aus Werder:

Der Artikel von Imre Grimm spricht mir aus dem Herzen. Auch ich verzweifle langsam – voll geimpft, diese Woche Booster und der unabwendbare Lockdown wird mich genauso treffen wie alle die, die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Aber worüber ich wirklich sauer bin: Auf der gleichen Seite unten rechts findet sich eine Werbeanzeige für ein „antivirales“ Mundwasser, das damit wirbt, Viren unschädlich zu machen und zu beseitigen. Geht’s noch? Alle im Artikel genannten Argumente werden damit ad absurdum geführt. Nur ein bisschen gurgeln und kein Corona. Ein bisschen nachdenken wäre besser gewesen.

Impftermine fehlen

Wilfried Arndt sucht dringend einen Impftermin – aber er bekommt keinen. Und darüber ist er verärgert:

Zwei Jahre Pandemie,nichts dazu gelernt! Schon bei der ersten und zweiten Impfung gegen Corona herrschte Chaos bei der Terminvergabe im Land. Die Aufforderung zur Boosterimpfung kann ich nicht mehr hören. Termine in Treuenbrietzen – beim Hausarzt: noch nicht geplant, Nachfrage im Januar! Website Johanniter Krankenhaus: keine Coronaimpfungen, Anruf zwecklos! Krankenhaus Bad Belzig: zurzeit keine Termine buchbar! So kann man die Pandemie nicht eingrenzen. Warum fahren in Potsdam-Mittelmark keine Impfbusse übers Land? Im Landkreis Wittenberg geht sowas. Wahrscheinlich brauchen wir jedes Jahr eine Auffrischimpfung wie bei der Grippeimpfung. Hoffentlich bekommen die Hausärzte dann genügen Impfstoffe! Wilfried Arndt

Merkel hat gute Arbeit gemacht

Martin Fredow aus Niemegk findet lobende Worte für die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU):

In der MAZ vom Donnerstag wurde recht ausführlich und gut über die Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel berichtet. Sie hat Erstaunliches geleistet. Danke kann ich nur sagen. Wir verdanken ihr viel, meiner Meinung nach. Sie hat eine sehr gute Arbeit gemacht. Sicher, herummäkeln kann ich überall, einige würden einiges anders machen, ob sie damit Erfolg hätten, steht auf einem anderen Blatt. Ich finde, so ein Großer Zapfenstreich ist für Angela Merkel angebracht!

Wozu Weltraumforschung?

Die Spendenaktion „MAZ-Sterntaler – Hilfe für Nachbarn in Not“ hat Jochen Rook aus Nuthetal zum Nachdenken angeregt. Er fragt sich, ob das Geld in Deutschland nicht einfach falsch angelegt wird:

Seit geraumer Zeit treibt mich nachfolgendes Problem um, befeuert wieder mal durch die weihnachtliche Flut von Spendenaufrufen. Habe nichts gegen Spenden. Auch nichts gegen Weltraumforschung. Es kann aber nicht sein, dass wir Milliarden für „schwarze Löcher“ oder für die Suche nach Aliens ausgeben, während hier auf unserer Erde genug Löcher zu stopfen haben und Millionen Menschen hungern und dürsten müssen. Und es ist schizophren: Wir haben Millionen, um auf dem Mars nach Wasser zu suchen, während man nicht weiß, notwendiges Geld zusammen zu bekommen, um unseren Seddiner See zu retten. In der Pandemie wurde meines Erachtens bisher ein Begriff nachgerade strapaziert: verhältnismäßig! Man sollte von den Verantwortlichen ernsthaft und dringend überlegen, ob diese Verhältnismäßigkeit nicht auch in der Weltraumforschung dringend geboten ist.

Die Energiewende kommt

Dr. Jürgen Hänisch aus Dallgow-Döberitz erkennt, dass der Markt derzeit mehr zur Energiewende beiträgt als die Politik:

Es herrscht große Aufregung über die hohen Energiepreise. Aber ist es nicht das, was die Grünen seit langem fordern und wofür sie gewählt worden sind? Jetzt regelt es der Markt ohne politische Parteien. Wir sollten uns darüber freuen, denn so kommt die Energiewende hin zu den Erneuerbaren vielleicht schneller ins Rollen als durch politische Entscheidungen. Nur wenn die neuen Techniken vorteilhafter und gewinnbringender als die alten sind, werden sie sich durchsetzen. Jetzt sind wir alle gefragt, Energie einzusparen und auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen.

Auch Hans-Peter Franke aus Potsdam fordert mehr Energiesparen. Denn nur eine andere Technologie genügt ihm nicht:

Natürlich sind Antriebe, die Klimaneutral sind, zu begrüßen. Aber das ist doch nur ein Teil der Wahrheit. Ein entscheidender Punkt ist doch, das Verkehrsproblem zu lösen. Also weniger Autos in den Innenstädten und auf den Straßen. Ansonsten stehe ich genausolange im Stau. Halt eben nur etwas umweltbewusster. So sehe ich die Diskussion über erneuerbare Energien auch sehr zwiespältig, also zumindest mit der Menge, die wir brauchen. Hier sollten wir uns alle fragen: Brauchen wir diese Menge wirklich oder komme ich mit weniger aus? In meiner Lehre zum Werkzeugmacher wurde uns beigebracht „nur so genau wie nötig, nicht wie möglich“ Und das sollte uns bei der Klimadiskussion eigentlich immer gegenwärtig sein.

Als Stichwort sage ich bloß mal Weihnachtsbeleuchtung. In vielen Ortschaften können wir ab dem 1. Advent die Straßenbeleuchtung ausschalten weil Dank LED viele illuminierten Grundstücke bestimmt auf der Rückseite des Mondes zu sehen sind.

