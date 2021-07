Potsdam

Das Attentat in Würzburg, Angela Merkels ungelöste Probleme, die Massentierhaltung, das EM-Aus Deutschlands, die TV-Übertragungen der Fußballspiele und das Impfen sind nur einige der Themen, die unsere Leser bewegen. Wir geben eine aktuelle Auswahl wieder. Die geäußerten Meinungen stellen nicht die Meinung der Redaktion dar, sondern die der Einsender.

„Die Situation wird unerträglich“

Würzburg trauert mit einer Menschenkette vom Tatort bis zum Rathaus. Quelle: Heiko Becker/Imago

Zu dem Messerattentat in Würzburg hat Silke Hein aus Potsdam eine klare Meinung. Sie schrieb uns: „Wieder erschüttert eine Messerattacke Deutschland. Wir alle sind entsetzt und trauern mit den Angehörigen der Opfer von Würzburg. Für diese Menschen wird das Leben nie wieder so sein wie zuvor. Ich frage: Wer von unseren Politikern übernimmt dafür die Verantwortung?

Man kann es doch nicht leugnen, dass diese unverantwortliche Flüchtlingspolitik daran schuld ist. Wie viele Menschen sind schon sinnlos gestorben, weil es in Deutschland immer mehr sogenannte Gefährder gibt. Wer denkt noch heute an all die trauernden Hinterbliebenen? Sie sind schnell vergessen. Wir müssen nicht fragen: War es Terror oder Wahn? Für die Opfer und deren Angehörigen macht das keinen Unterschied!

Auch der Messerangriff auf das homosexuelle Paar in Dresden hat uns stark erschüttert. Müssen sich diese Personen nun wieder verstecken aus Angst vor islamistischen Anschlägen? Fallen wir bald wieder ins letzte Jahrhundert zurück? Langsam wird die Situation hier unerträglich! Dabei ist der Potsdamer Oberbürgermeister gerade wieder unterwegs, um weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Das findet keineswegs unser Einverständnis.

Es sind einfach schon zu viele Flüchtlinge hier und sie werden vorzugsweise in den Potsdamer Neubaugebieten Drewitz, Schlaatz oder Stern untergebracht. So wird der soziale Frieden weiter gestört. Kritisieren möchte ich auch, dass sich kaum noch jemand traut, seine ehrliche Meinung kundzutun. So einen Maulkorb lehne ich ab oder lebe ich nicht mehr in einer Demokratie? Muss ich es wieder extra erwähnen, dass ich weder rechtsradikal bin noch die AfD wähle?“

„Erwartungen nicht erfüllt“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) absolviert derzeit ihre letzten Monate im Regierungsamt. Quelle: Markus Schreiber/DPA

Nach 16 Jahren Amtszeit hinterlässt Angela Merkel als scheidende Bundeskanzlerin einige Baustellen – dieser Auffassung ist Gerhard Jährig aus Zehdenick: „Vieles wurde in ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin erreicht, ohne Zweifel. Aber Probleme wie Pflege, Altersarmut und Ost-West-Unterschiede warten immer noch auf eine schnelle Lösung.

Da Frau Merkel aus meiner Nachbarstadt Templin stammt, also aus der DDR kommt, hätte ich als DDR-Bürger von ihr erwartet, dass sie sich mehr für die Probleme der Menschen im Osten einsetzt. Fehlanzeige! Und das ist leider die Negativ-Seite von 16 Jahren Merkel.“

„Massentierhaltung ist inakzeptabel“

Massentierhaltung erregt immer wieder die Gemüter – nicht nur wegen der Auswirkungen aufs Tierwohl, sondern auch wegen des Klimaschutzes Quelle: Jan Woitas/DPA

Zur derzeit noch üblichen Massentierhaltung hat Günter Ukro aus Dahme/Mark eine klare Haltung: „Hendrik Wendorff (Bauernpräsident, d. Red.) hat scheinbar noch nichts vom Bürgerwillen in Brandenburg gehört, wo sich weit über 100 000 Menschen gegen die Massentierhaltung ausgesprochen haben, bei bundesweiten Umfragen würden das mehrere Millionen Menschen sein, alles mündige Wähler.

Unsere Landwirtschaft muss zu normalen Schweine- und Tierbeständen kommen. Deutschland muss kein Exportweltmeister von Schweinefleisch sein. Jedes Land hat selbst eine Verantwortung für die Versorgung seiner Bevölkerung. Weniger und kleinere Tierbestände heißt auch weniger Gülle und CO2-Ausstoß.

Die Tiere könnten statt auf Beton wieder auf Stroh gehalten werden, so bekommt man wieder hochwertigen, organischen Dünger und keine Nitratbelastung unseres Grundwassers, keinen Gülletourismus von den Ställen zu den weit entfernten Feldern. Machen wir es doch so wie vor Jahren die Holländer: die Tierbestände mit Prämien reduzieren. Dann wird die Natur sauberer. Der Bund und die Europäische Union müssen Quoten einführen, damit unsere Landwirte mit ihrem Umsatz gut leben können. Importierte Produkte müssen so besteuert werden, damit diese unsere Landwirtschaft nicht zerstören.“

Gut, dass Deutschland bei der EM ausgeschieden ist?

Das EM-Aus im Achtelfinale gegen England bedeutete auch das Ende der Ära Jogi Löw als Bundestrainer. Quelle: Federico Gambarini/DPA

Die schwerste Vorrundengruppe F, in der auch Deutschland war, ist komplett ausgeschieden. Christian Lossin aus Rhinow hat dazu eine klare Meinung: „Alle aus der Todesgruppe F sind nun tot! Löws Tickitacka-Fußball wird nunmehr endlich ein Ende haben. Kopf hoch, auf ein Neues, Deutschland!“

Die TV-Moderatoren haben genervt

Die ARD-Moderatoren Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger haben manche Leser besonders genervt. Quelle: Ulmer/Imago

Unser Autor Imre Grimm war bereits schwer genervt von den Reportagen zwischen und nach den Spielen, und einige Leser haben es wohl gleich empfunden. Zum Beispiel Reinhold Ehl aus Schönwalde/Glien: „Vor vielen Jahren kam ein TV-Journalist – ich glaube es war Harry Valerien – zu der treffenden Erkenntnis, dass einige TV-Reporter glauben, sie müssten das Spiel für die Zuhörer im Radio kommentieren.

Und damit nicht genug: Statt bisher nur ein Reporter kommentieren jetzt nahezu regelmäßig zwei sogenannte Experten jede Bewegung auf dem Spielfeld und vergessen, dass der interessierte Zuschauer auf dem Bildschirm selbst sieht, was abläuft. Kaum holt der eine Reporter Luft, fängt der andere an zu sabbeln. Und das ohne Unterlass. Muss das sein? Mich hat das jedenfalls mehr genervt als der desolate Auftritt von Jogis Jungs.“

Ohne Impfen kein Pandemie-Ende

Nur ein kleiner Pieks, aber mit großer Wirkung: Wer sich nicht impfen lässt, wird erkranken, sagen fast alle Experten. Quelle: Daniel Karmann/DPA

Die Impfbereitschaft in Brandenburg sinkt – wohl auch wegen der niedrigen Inzidenz und den wenigen Erkrankten zurzeit. Aber ist das ein Grund, mit der Spritze zu warten oder sich gar nicht impfen zu lassen? Bodo Wittner aus Kleinmachnow hat dazu eine klare Meinung: „Dumme Menschen machen immer die gleichen Fehler: Schon im Jahr 2020 hatten wir die gleiche Situation – Fallzahlen gegen null, Inzidenz gegen null – und alle haben geglaubt, man könne auf alle Vorsichtsmaßnahmen verzichten. Heute wissen wir, das war ein Riesenfehler.

Aber anstatt aus dem Fehler zu lernen, fällt uns nichts weiter ein, als zu glauben, es wären jetzt schon genug geimpft und man könne jetzt wieder in den Urlaub fahren oder Party machen. Mancher will es einfach nicht verstehen, obwohl wir jetzt langsam genügend Impfstoff haben und damit die Pandemie in die Schranken weisen könnten. Denn – nach der Welle ist sonst wieder vor der Welle.“

Wer fragt eigentlich die Bürger zu den Sandpisten?

Peter Vida, Fraktionsvorsitzender BVB/Freie Wähler, kämpft gegen die Ausbaubeiträge im Land. Quelle: Soeren Stache/DPA

Die Frage, wer zahlen muss, wenn Sandpisten zu Straßen umgewandelt werden, gehört zu den viel diskutierten im Land. Julianna Kolb aus Wustermark hat aber eine klare Haltung dazu: „Unverfroren, einfach nur unverfroren, wenn unsere gewählten Volksvertreter die Abschaffung der Anliegerbeiträge für den Ausbau der sogenannten Sandpisten mit dem Argument ablehnen, die dadurch entstehenden Kosten seien für das Land zu hoch, zumal andere Anliegen Priorität hätten!

Nach derzeit geltendem „Recht“ können Städte und Gemeinden den Ausbau einer Straße beschließen und ausführen lassen, ohne die Anlieger in das Verfahren einzubeziehen. Der Bürger hat – im Extremfall – weder das Recht, die Ausführungsart noch den Zeitpunkt der Ausführung zu bestimmen. Dagegen hat er aber die Verpflichtung, 90 Prozent der Ausbaukosten zu zahlen, und das sind nicht selten Beträge im fünfstelligen Bereich, egal ob er über die Mittel verfügt oder nicht.

Egal ob eine Familie mit drei Kindern gerade eben über die Runden kommt oder ein altes Ehepaar seine Ersparnisse für die Altersvorsorge hergeben muss. Nein, das kann es nicht sein, dass der Staat Prioritäten setzen kann, aber der Bürger nicht. Auch der Bürger hat Prioritäten, beispielsweise die Erneuerung des Daches oder der Heizung. Es kann nicht sein, dass der Anlieger eine schöne Straße hat, aber ein undichtes Dach. Aufgrund mehrerer Bürgerinitiativen ist dieses Gesetz in mehreren Städten und Gemeinden insofern aufgeweicht, als dass die Bürger vor Planungsbeginn befragt werden, ob sie den Ausbau ihrer Straße möchten oder nicht.

Nicht aufgeweicht ist aber der prozentuale Anteil von 90 Prozent der Baukosten, den die Anlieger zu tragen haben. Aber auch da gibt es Gemeinden und Städte, die durch Satzungsänderung einen Verteilschlüssel von 60 Prozent (Anlieger) und 40 Prozent (Stadt) festgelegt haben, so etwa die Stadt Eberswalde. Ich begrüße die Initiative der BVB/Freie Wähler zur Abschaffung der Anliegerbeiträge, da eine Straße Gemeingut und somit vom Staat zu finanzieren ist. Das Volksbegehren werde ich unterstützen.“

