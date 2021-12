Potsdam

Eis und Schnee, warme Abendbeleuchtung und späte Morgendämmerung – der Winter bietet fantastische Fotomotive in der Natur und in der Stadt. Um die Weihnachtstage herum wurden sogar mancherorts die Rodelschlitten aus dem Keller geholt.

Wenn die Fotografie Ihr Hobby ist, liebe Leserin, lieber Leser, oder Ihnen zufällig ein besonderer Schnappschuss gelungen ist, können Sie ab sofort am Leserfotowettbewerb „Augenblicke 20222“ der Märkischen Allgemeinen teilnehmen. Für den Monat Januar lautet das Thema „Winterspaß“.

„Augenblicke 2022“ – jeden Monat ein neues Thema

Vielleicht haben Sie sich bereits in früheren Jahren an den traditionellen „MAZ-Augenblicken“ beteiligt. Jetzt ist vieles neu. Statt eines großen Wettbewerbs mit langer Wartezeit bis zum Jahresende schreiben wir im Jahr 2022 jeden Monat ein neues Thema aus. Die Auswertung erfolgt zeitnah, über die jeweiligen Monatsgewinner können Sie in Online-Votings mit abstimmen. Siegreiche Bilder werden auch in der gedruckten Zeitung veröffentlicht, und es gibt Preise zu gewinnen.

So nehmen Sie teil an den „MAZ-Augenblicken 2022“ MAZ-Augenblicke ist der Leserfotowettbewerb der Märkischen Allgemeinen für Amateurfotografen und -fotografinnen. ► Teilnehmer: Jeder Leser darf beliebig viele Fotos zum Monatsthema einreichen. Bedingung ist, dass das Motiv im Land Brandenburg aufgenommen wurde. Hauptberufliche Fotografen dürfen am Wettbewerb nicht teilnehmen. ► Die Themen: Das Monatsthema wird jeweils am Anfang eines Monats veröffentlicht. ► Bildformate: Zugelassen sind Digitalfotos ab einer Größe von 2 MB oder 12 Megapixel. ► Die Teilnahme: Fotos können ausschließlich über dieses Formular hochgeladen werden. ► Einsendeschluss: Das Upload-Formular ist jeweils vom ersten bis zum letzten Tag des Monats freigeschaltet. Anschließend folgt ein neues Thema. ► Die Jury: Eine Jury der Redaktion wählt fünf Motive aus den Einsendungen aus. Der Monatssieger oder die Monatssiegerin wird per Online-Abstimmung von den Leserinnen und Lesern gekürt. Nach Ende des Jahres wird über den Hauptpreis, das MAZ-Leserfoto 2022, abgestimmt. ► Nutzungsrechte: Für die eingereichten Fotos wird der Märkischen Allgemeinen das einfache Nutzungsrecht auch über die Dauer des aktuellen Wettbewerbs hinaus eingeräumt. Das bedeutet, die Fotos dürfen in der MAZ abgedruckt sowie auf der Internetseite und auf den MAZ-Kanälen der sozialen Netzwerke (z. B. Facebook, Instagram, Twitter) veröffentlicht werden. Abgebildete Personen müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Sollten Sie das Nutzungsrecht zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen, wird die Märkische Allgemeine das selbstverständlich respektieren. ► Weitere Infos: Eine Auswahl der Einsendungen finden Sie zeitnah auf MAZ-online.de/augenblicke oder auf Instagram @maz_augenblicke

Sollte der Winter nicht Ihre liebste Jahreszeit sein, warten Sie auf den Februar oder März. Jeder Monat bietet eine neue Chance zur Teilnahme, Sie können so viele Bilder einsenden, wie Sie mögen. Einzige Bedingung: Die Fotos müssen im Land Brandenburg aufgenommen worden sein.

Gesucht wird das „MAZ-Leserfoto 2022“

Schließlich wird es auch wieder eine Hauptgewinnerin oder einen Hauptgewinner geben. Wenn mit dem Dezember der letzte Monatswettbewerb abgeschlossen ist, stellen wir alle erfolgreichen Fotos des Jahres zur Abstimmung. So können Sie das „MAZ-Leserfoto 2022“ mit bestimmen.

Alle Infos und das Formular zum Hochladen Ihrer Bilddateien finden Sie im Internet unter www.MAZ-online.de/augenblicke . Lassen Sie sich anregen von den Wintermotiven auf dieser Seite. Wir wünschen gutes Licht und viel Spaß!

Von Detlev Scheerbarth