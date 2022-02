Potsdam

Die MAZ hat den gesamten Januar über Fotos zum Thema „Winterspaß“ gesucht – und mehr als 350 Bilder haben die Redaktion erreicht. Nun haben eine MAZ-Jury und dann die Leserinnen und Leser per Online-Voting das Siegerfoto gekürt.

Das Ergebnis ist eindeutig: 82 MAZ-Leserinnen und MAZ-Leser haben sich für das Foto von Lena Stricker als Januar-Gewinner entschieden. Das sind mehr als 50 Prozent der Stimmen, die bei der Online-Jury zum Leserfotowettbewerb „Augenblicke 2022“ eingegangen sind.

Mit 38 Stimmen auf den zweiten Platz kommt Ilka Bringmann aus Premnitz, sie fing die Sonne in einer gefrorenen Seifenblase ein. Renate Humeniuk aus Ludwigsfelde konnte 15 Stimmen auf ihr stimmungsvolles Pferde-Foto versammeln.

1. Platz: Heißes Wasser in der kalten Luft – Foto von Lena Stricker

Das Gewinner-Foto für den Monat Januar ist in der Prignitz entstanden. Quelle: Lena Stricker

Lena Stricker, eine 19-jährige Biologie-Studentin, stammt aus Pritzwalk. Der MAZ erzählt sie, wie sie zu ihrem ungewöhnlichen Bild gekommen ist. Es handelt sich dabei um ein Selbstporträt mit Selbstauslöser, die Kamera stand auf einem Stativ. „Ich hatte schon einige Bilder mit diesem Effekt gesehen und wollte es unbedingt einmal selbst probieren. Im vorletzten Jahr hatten wir in der Prignitz minus acht Grad, da hat es noch nicht so gut geklappt. Aber letzte Weihnachten hatten wir zwei sehr kalte Tage mit minus 16 Grad.“ Am ersten Weihnachtstag bei Sonnenaufgang zog Lena Stricker los. „Um die Zeit war noch kein Mensch draußen zu sehen. Ich hatte eine Thermoskanne mit kochend heißem Wasser vorbereitet. Die Kamera richtete ich zur Sonne und stellte den Selbstauslöser so ein, dass zehn Fotos hintereinander belichtet wurden. Dann suchte ich mir einen Standpunkt, meine Kamera sah ich nur im Augenwinkel. Beim Auslösen schleuderte ich das heiße Wasser in die Luft. Dies ist das beste Bild aus der Reihe.“ Herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis!

Lena Stricker (19) aus Pritzwalk ist die Gewinnerin des Januar-Wettbewerbs. Quelle: privat

2. Platz: Seifenblase im Sonnenuntergang – Foto von Ilka Bringmann

Ilka Bringmann belegt mit diesem Foto Platz 2 im Januar-Wettbewerb. Quelle: Ilka Bringmann

Ilka Bringmann aus Premnitz im Havelland setzte für ihren Beitrag ebenfalls eine Motividee um, die sich in sozialen Netzwerken großer Beliebtheit erfreut. In Youtube-Videos wird empfohlen, etwas Zucker in das Pustefix zu mischen, damit die Seifenblase besser hält. Trotzdem braucht es Geduld und meist mehrere Versuche, bis eine wirklich gelungene Aufnahme auf dem Chip gespeichert ist.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Platz 3: Pferde im Schneetreiben – Foto von Renate Humeniuk

Bild 2: Name: Renate Humeniuk, Straße: Mietgendorfer Ring 21, plz: 14974, Ort: Ludwigsfelde, Alter: 67, E-Mail: renate.humeniuk@gmx.de, Telefonnummer: , Geschichte: Quelle: Renate Humeniuk

Ein fast malerisches Bild ist Renate Humeniuk aus Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) gelungen. Durch eine längere Belichtungszeit verwehen die Schneeflocken zu weißen Streifen. Ihre Bewegung bildet einen Kontrast zu den statischen Pferden. Der Betrachter fängt beinahe an zu frösteln.

Weitere gelungene Einsendungen der Leserinnen und Leser veröffentlicht die MAZ auf dem Instagram-Kanal @maz_augenblicke. Ebenfalls dort können Sie bereits Anregungen finden für das Februar-Thema „Auf dem Tisch“. Das Upload-Formular für Ihre eigenen Fotobeiträge finden Sie hier.

Von Detlev Scheerbarth