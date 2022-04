Potsdam

Die dritte Runde im diesjährigen MAZ-Leserfotowettbewerb „Augenblicke“ ist beendet und ausgewertet. Aus über 300 Einsendungen kamen sechs Motive in die engere Wahl. Wiederum hat eine Leserjury online über Gewinnerinnen und Gewinner abgestimmt.

Der erste Platz geht an dieses Bild Kinderfahrrad-Foto von Franziska Paul

Platz 1: „Aus Alt mach Neu“ schreibt Franziska Paul aus Wittstock/Dosse zu diesem wunderschönen Kinderfahrrad. Quelle: Franziska Paul

Ein rotes Rad vor einer roten Ziegelmauer machte das Rennen. „Das Kinderfahrrad ist 35 Jahre alt und stammt von meinem Mann“, erzählt Franziska Paul aus Wittstock/Dosse (hier geht es zu ihrem Instagram-Account). „Wir haben es für unseren Sohn Friedrich ordentlich aufgemöbelt, neue Reifen und so weiter. Es war sein Geschenk zum vierten Geburtstag.“ Und weil das Motiv perfekt zum Thema „ROT!“ passt, schickte die 35-Jährige ihr Bild an die MAZ. Sie ist auch sonst die Hobbyfotografin in der Familie. „Deshalb gibt es nur wenige Fotos von mir selbst“, sagt sie. Etwa ein Drittel der Teilnehmer an der Online-Jury wählte ihren Beitrag auf den ersten Platz.

Unser März-Gewinnerin im Fotowettbewerb: Franziska Paul aus Wittstock/Dosse. Quelle: privat

Platz 2: Dennis Müllers Rosenblüte

Platz 2: Der „Morgentau“ in einer Makroaufnahme von Dennis Müller aus Hohen Neuendorf. Quelle: Dennis Müller

Ziemlich kunstvoll präsentiert sich das zweitplatzierte Motiv. Eine burgunderrote Rosenblüte, Tautropfen glitzern im Morgenlicht. Ausdrucksstarke Natur- und Landschaftsaufnahmen sind eine Leidenschaft von Dennis Müller aus Hohen Neuendorf, wie er auf seinem Instagram-Kanal beweist.

Platz 3: Blutrote Heidelibelle von Martina Böttcher

Platz 3: Eine „Blutrote Heidelibelle“ entdeckte Martina Böttcher aus Wusterwitz am Rüdersdorfer Karpfenteich. Quelle: Martina Böttcher

Ein auffälliges Insekt entdeckte Martina Böttcher an einem Teich bei Rüdersdorf. Per Internet konnte sie ihren Fund als „Blutrote Heidelibelle“ identifizieren. Die Signalfarbe kontrastiert mit dem grau-blauen Hintergrund. Die Leserjury honorierte das Foto mit dem dritten Platz.

Neues Thema im April: „Frühlingserwachen“

Doch jetzt nach vorne geschaut: Das Fotothema im April lautet „Frühlingserwachen“. Für viele MAZ-Leserinnen und -Leser stehen ein paar Tage Osterurlaub ins Haus, Gelegenheit für den einen oder anderen Fotoausflug in die Natur des schönen Landes Brandenburg.

Eine Auswahl der eingesandten Leserfotos aller Monatswettbewerbe zeigt die MAZ auf Instagram unter @maz_augenblicke.

Von Detlev Scheerbarth