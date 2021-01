Brandenburg

In fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg gilt die 15-Kilometer-Regel. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 200, darf die Region über diese Grenze hinaus nicht verlassen werden und das so lange, bis der Inzidenzwert fünf Tage infolge wieder unter dem Grenzwert liegt.

Touristische Fahrten sind verboten

Von Potsdam aus darf man beispielsweise nicht mehr nach Wittenberge an die Elbe fahren, um dort Spazieren zu gehen – oder von Neuruppin nach Bad Belzig in den Fläming. Alle touristischen Fahrten, die diese 15-Kilometer-Grenze überschreiten, sind verboten. Das gilt übrigens auch für Fahrten in andere Bundesländer.

Es gibt aber auch Ausnahmen. So hat eine Leserin die MAZ-Redaktion gefragt, ob ihr Sohn aus Brandenburg seine Freundin in Kassel besuchen darf. Handelt es sich hierbei um seine feste Partnerin lautet die Antwort: Ja. Der Besuch von Verwandten oder Partnern gilt als triftiger Grund und ist weiterhin erlaubt.

Kontaktbeschränkungen weiter einzuhalten

Aber Achtung: Die Kontaktbeschränkungen sind dennoch einzuhalten. Diese beziehen sich immer auf den aktuellen Aufenthaltsort und nicht auf den Wohnort. Sowohl in Brandenburg, als auch in Kassel ( Hessen) dürfen sich aktuell die Angehörigen eines Haushalts mit maximal einer weitere Person treffen. In Brandenburg sind Kinder bis 14 Jahren davon ausgenommen, in Hessen nicht.

Es gibt kein Einreiseverbot in Landkreise oder kreisfreie Städte, die eine Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche haben – dafür aber den dringenden Appell der Landesregierung, auf Besuche oder touristische Tagesausflüge in solchen Corona-Hotspots zu verzichten: „Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause.“

Von MAZonline