„Die gleichen Bilder wie 2016“

Die Bilder und Berichte von der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen entsetzen unsere Leser. Bodo Wittner aus Kleinmachnow mahnt die Politik, weniger zu reden und mehr zu handeln. Für ihn bringen die neuen Bilder ein Déjà Vu. In vielen Punkten deckt sich seine Meinung mit der von Umweltforschern, wonach unsere Städte auf solche Szenarien nicht vorbereitet sind. Er schreibt: „In kurzer Zeit wurden die Lebenspläne vieler Menschen „weggespült“. Die Politiker versäumen es nicht, zu sagen: Jetzt werden wir etwas unternehmen. Herr Laschet und die CDU haben bisher die großen Taten vermissen lassen. Wer am Sonntag die Sendung „planet e“ gesehen hat, rieb sich vermutlich die Augen, denn diese Sendung vom 10. Juli 2016! zeigte die gleichen Bilder wie eine aktuelle Berichterstattung – Straßen, die reißenden Wildbächen glichen, Autos, Häuser und Hausrat, die von den Wassermassen fortgespült werden, und Menschen, die fassungslos vor ihren zerstörten Häusern stehen.

Das war vor fünf Jahren. Worüber hat sich die Politik in der Zwischenzeit Gedanken gemacht? Wir versiegeln pro Tag eine Fläche von 72 Fußballfeldern (siehe MAZ vom 19. Juli 21). Flüsse werden begradigt und schmal gemacht. Wenn sich ein Fluss wie die Ahr durch das Land schlängelt, ist es kein Wunder, wenn bei Starkregen die Wassermassen nicht mehr schnell genug abgeführt werden können. Wenn man alles versiegelt, muss man auch Flutgräben und -polder anlegen, ebenso können auch Wälder und Moore große Mengen an Wasser speichern. Vielleicht wäre es eine Idee, überschüssiges Wasser über Kanäle in Gebiete zu leiten, die eher trocken sind. Aber an Lösungen fehlt es meist in den Ankündigungen der Politiker, stattdessen gibt es nur die üblichen Allgemeinplätze.“

Auch Manfred Dietert aus Schönefeld ist tief betroffen von den Zerstörungen und persönlichen Schicksalen. Er hat eine besondere Idee: „Die Hochwasserlage im Westen unseres Landes macht Hilfe für die unverschuldet betroffenen Menschen dringend erforderlich. Ich bitte alle Brandenburger, für die Opfer des Hochwassers zu spenden. Ich werde meine Rentenerhöhung ab 1. Juli (sechsmal 15 Euro) in voller Höhe spenden und den Betrag nochmals um 50 Euro erhöhen. Vielleicht kann die MAZ meinen Spendenaufruf drucken.“

Keine Hitler-Kirche

Ein Dauerbrenner in den politischen Debatten vor allem in Potsdam ist der umstrittene Wiederaufbau der Garnisonkirche. MAZ-Redakteur Karim Saab hatte für die Ausgabe am 17. Juni den Kommunikationsvorstand der Wiederaufbaustiftung, Wieland Eschenburg, interviewt. Dazu schreibt Monika Wagner aus Potsdam: „Das Interview von Karim Saab mit Wieland Eschenburg, dem Kommunikationsvorstand der Stiftung Garnisonkirche, hat mir sehr gefallen. Eben, weil es leider sehr viele Gegenstimmen gibt, möchte ich das Positive, Vorausschauende und vor allem den Umgang mit der Geschichte unserer Stadt als wohltuend bezeichnen. Die Geschichte kann man nicht ändern, aber den Blick darauf. Und ich freue mich schon auf die Fertigstellung der Kirche, die unserer Stadt eine unverwechselbare Silhouette gibt!“

Den vielen Kritikern des Wiederaufbauprojektes rät Gabriele Leyh aus Königs Wusterhausen zur Beschäftigung mit der Historie der Kirche und ihres Bauherrn. Sie merkt an: „Geschichtswissen wäre hilfreich. Dieser Gedanke kam mir beim Lesen des Interviews von Karim Saab mit Wieland Eschenburg zum Aufbau des Turmes der Garnisonkirche Potsdam. Sie ist nicht, wie man anhand der Diskussionen denken mag, von Hitler für den Tag von Potsdam gebaut worden. Bauherr war Friedrich Wilhelm I., der unter denen, die sich mit Preußengeschichte beschäftigen, als einer der innovativsten Herrscher der Dynastie gilt. Und der bei Weitem nicht der Banause war, als den man ihn gerne verleumdet. Seinem Willen und maßgeblichen Einfluss gemäß wurde diese Kirche so gestaltet, wie man sie kennt. Sie galt als eine der schönsten Barockkirchen Norddeutschlands. Seiner tiefen, ehrlich empfundenen Religiosität war auch zu verdanken, dass er Militärseelsorge zwar nicht erfunden, aber in eine durchaus moderne Form gebracht hat. Und zwar für Soldaten, die er nie in einen selbst angezettelten Krieg geschickt hat. Zu christlichen Riten gehört auch das Segnen von Menschen. Nicht von „Kriegern“. Das handhabt man in der Militärseelsorge bis heute so, in beiden Konfessionen. Auch bei der Bundeswehr. Diese Männer und Frauen würden sich ungern als Krieger bezeichnen lassen. Ob in Mali, Afghanistan, im Impfzentrum oder beim Hochwasser, im Moment sollten diese Menschen unsere Achtung bekommen und Gottes Segen für sie wäre ein gutes Zeichen dafür. Übrigens hat Friedrich Wilhelm I. allen protestantischen Spielarten die Nutzung erlaubt. Er war getaufter Calvinist mit sehr starkem pietistischen Einschlag. Und eine kleine katholische Kirche ließ er auch bauen. Wenn also die Garnisonkirche preußische/deutsche Kirchen -, Militär- und Baugeschichte erzählen kann, dann sollte man sie nicht auf ein einziges Ereignis reduzieren. Sie hat keine Schuld daran, wie sie von Menschen genutzt wurde.“

„Danke Lars!“

Ein Extralob von Leserin Erika Küchler geht an unseren Kollegen Lars Sittig für sein Fahrradimpressionen zwischen Prignitz und Rathenow in der Reportage „Nadelwehr und schwimmende Gärten“ am 15. Juli: „Ein wundervoller Artikel. Deutsch 1, wunderbar formuliert, man kann als alter Havelberger nur schwelgen beim Lesen dieses Artikels. Danke Lars für Deine Eindrücke.“

Warum keine Impfpflicht?

Die jüngste Entwicklung der Corona-Zahlen zeigt; Das Biest ist nicht besiegt. Als sicherster Schutz gilt die Impfung, und angesichts vieler Impfunwilliger ist die Debatte um eine Impfpflicht voll im Gange. Heiner Große aus Potsdam würde sie begrüßen. Er schreibt: „Es gibt doch viele Pflichten, die dem Gemeinwohl dienen. Zum Beispiel hat man die Pflicht, bei einer roten Ampel anzuhalten. Es gibt eine Meldepflicht, eine Pflicht, einen Mundschutz zu tragen und so weiter. Aber eine Impfpflicht gegen eine weltweite Pandemie, die gibt es nicht. Das verstehe, wer will! Wie lautet eigentlich die Begründung?

„Kein Backup – kein Mitleid!“

„Hacker erpressen Verwaltung“ schrieb die MAZ am 14. Juli über den Cyberangriff auf die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld. Christian von Faber aus Luckenwalde lenkt dabei den Fokus auf die Opfer der Attacke und darauf, dass sie nicht ganz unschuldig sind. Er findet: „Die Berichterstattung über den Hackerangriff auf die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld kommt offensichtlich nicht über Gemeinplätze hinaus. Dass fast keine Fakten berichtet werden, lässt schlimme Vermutungen aufkommen. Ich sage nur: „Kein Backup – kein Mitleid!“. Schlimm, dass es die Daten der Menschen und der Allgemeinheit sind. Wurde von der Verwaltung nichts versäumt? Die Medien haben hier scheinbar mehr Mitleid als Fragen an die Verantwortlichen.

