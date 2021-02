Potsdam

Am 22. Februar kehren die Grundschulen in Brandenburg zumindest teilweise in den Präsenzunterricht zurück. Mit einem Wechselmodell sollen die Klassen 1 bis 6 zumindest die Hälfte des Schulalltags wieder im Klassenraum verbringen. Wann das auch bei den weiterführenden Schulen so ist, ist noch unklar. Klar ist hingegen, dass Brandenburg in Sachen Kitas dabei bleibt, die Einrichtungen offen zu halten. Ausnahmen gelten weiterhin nur in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit hoher Inzidenz.

Die MAZ hat ihre Leser aufgerufen, Fragen zu Kita und Schule zu stellen. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst beantwortet im Gespräch mit MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar und Brandenburg-Ressortleiter Torsten Gellner so viele Fragen wie möglich:

MAZ-Talk mit Bildungsministerin Britta Ernst Wie weiter mit den Schulen im Land? Darüber sprechen wir mit Britta Ernst (SPD). Die Bildungsministerin beantwortet Fragen der MAZ-Leserinnen und -Leser. Posted by MAZonline / Märkische Allgemeine on Thursday, February 18, 2021

Die MAZ haben vor dem Live-Talk rund 200 Leserfragen erreicht. Vielen Dank dafür!

Von MAZonline