Potsdam

Die Corona-Lage in Brandenburg entspannt sich beim Blick auf die Infektionszahlen derzeit zwar etwas, die Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, ist angesichts der mutmaßlich gefährlicheren Mutationen allerdings alles andere als gebannt.

Bund und Länder haben sich deshalb zuletzt auf eine erneute Verlängerung des zweiten harten Lockdowns geeinigt. Bis zum 7. März bleiben die seit Mitte Dezember beziehungsweise Mitte Januar geltenden Regeln zunächst weitgehend in Kraft, bis auf wenige Ausnahmen wie Schulen, die zumindest bei den Jüngsten ab dem 22. Februar in einen Wechselunterricht in Präsenz zurückkehren.

Warum die Landesregierung sich für diesen Weg entschieden hat, wie die Rückkehr zum Normalbetrieb an den Schulen glücken soll und wie häufig Lehrer künftig getestet werden sollen, darüber will die MAZ in einem Live-Talk mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sprechen. Der Talk wird am 18. Februar ab 17.30 Uhr auf maz-online.de und auf der Facebookseite der MAZ zu sehen sein.

Ministerin stellt sich den Fragen der MAZ-Leser

Die Ministerin stellt sich den Fragen von MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar und Brandenburg-Ressortleiter Torsten Gellner – und vor allem denen der MAZ-Leserinnen und -Leser. Das Gespräch findet pandemiebedingt ohne Publikum statt, wird aber live gestreamt.

Was möchten Sie, liebe Leser, von der Ministerin wissen? Ihre Fragen können Sie vorab hier stellen:

Wir werden der Ministerin so viele Leser-Fragen wie möglich stellen.

