Potsdam

42,195 Kilometer. Das ist die magische Distanz, die Läufer und Läuferinnen beim Marathon überwinden müssen. David Joram, Sportredakteur der Märkischen Allgemeinen in Potsdam, will am 25. September 2022 in Berlin seinen ersten Marathon laufen.

Bisher ist er vor allem als Stehgeiger in seiner Kreisliga-Fußballmannschaft aufgefallen und durch ausgedehnten Käsekuchenkonsum. Auch deshalb ist der Weg zum Wunderläufer noch ein weiter. Begleitet wird David Joram bei seinem Selbstversuch von der Potsdamer Lauftrainerin Diana Heyder. Zusammen werden die beiden das Lauf-Abc besprechen – von A wie Ausdauer bis Z wie Ziele.

Im Zwei-Wochen-Rhythmus können die Hörerinnen und Hörer mit dabei sein, wenn Athlet und Trainerin im Podcast „Läuft bei mir“ die wichtigen Themen rund ums Laufen besprechen: Wie gelingt der Einstieg in die Laufwelt am besten? Welche Schuhe versprechen Wunderzeiten? Was darf noch gegessen werden? Welche Trainingsstrategien gibt es? Und was bringt eigentlich eine Körper- und Laufanalyse? Fragen über Fragen. David Joram stellt sie, Diana Heyder antwortet. Bis zum 25. September 2022. Dann gilt: Läuft bei mir.

Von David Joram