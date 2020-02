MAZ-Osterwanderung: Kiez am Frauensee ist der Startpunkt 2020

Gräbendorf

Am Ostermontag (13. April) lädt der Regionalverlag Dahmeland-Fläming der Märkischen Allgemeinen Zeitung seine Leser zur traditionellen Osterwanderung ein. Auf dem 11,2 Kilometer langem Rundkurs können die Wanderer die reizvolle Waldlandschaft in der Dubrow entdecken und Wissenswertes erfahren.

Start und Ziel ist das „ Kiez Frauensee“. Geschäftsführerin Nora Runneck und ihr Team freuen sich auf zahlreiche Wanderer. „Als die Anfrage kam, ob wir dabei sind, haben wir gleich zugesagt“, so Nora Runneck. Sei es doch eine einmalige Chance, wenn die Wanderung durch die Gemeinde Heidesee geht, dabei zu sein. „Nicht nur dass wir für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgen werden, wir können Ihnen auch gleich noch unser Kiez vorstellen“, freut sich die Geschäftsführerin.

Jagdhornbläser schicken Wanderer auf die Tour

Jagdhornbläser werden die Wanderer auf die Tour schicken. Nach ihrer Rückkehr können sie das Kiez für sich entdecken. Natürlich nicht ohne sich vorher gestärkt zu haben, entweder mit leckeren Sachen vom Grill oder auch mit Gulaschsuppe und an den Getränkeständen kann der Durst gelöscht werden. An Infoständen kann man sich über die Arbeit im Kiez informieren.

Sollten sich die Wanderer wundern, warum es auf dem Weg am Kiez Forstzäune gibt und keine Bäume, das ist ganz einfach zu beantworten. „Hier handelt sich nicht um einen Kahlschlag, hier gibt es einen Waldumbau“, weiß Nora Runneck. Beim genauen Hinschauen, kann man die kleinen Pflanzen sehen, denn hier soll gerade ein gesunder Mischwald wachsen.

Anlage als Pionierlager gegründet

Seit 70 Jahren erholen sich Kinder und Jugendliche am Frauensee. 1950 wurde das Zentrale „, Pionierlager „ M. I. Kalinin“ eröffnet. Trägerbetrieb war das Werk für Fernsehelektronik Berlin. 1990 wurde es geschlossen. Auf Initiative von Wolfgang Kibbel und Joachim Schneider gründete sich im August 1991 der Verein „g. Kindererholungsdorf Frauensee e. V. Gräbendorf“. Es war die zweite Geburtsstunde der Kinder- und Jugenderholung am Frauensee.

1994 erwarb der Landkreis die Flächen der ehemaligen Pionierlager am Frauensee und am Hölzernen See mit einer Nutzungsbindung für Kinder- und Jugenderholung und der Pflicht zur Bewirtschaftung durch einen gemeinnützigen Träger. Aus dem Verein Kinder- und Jugenderholung am Frauensee wurde „g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal, der nun auch die Trägerschaft für das ehemalige Pionierlager am Hölzernen See übernahm. Der Landkreis und der Verein unterzeichneten 2008 einen Erbaupachtvertrag, der den Standort für weitere 40 Jahre sichert.

Heute bietet das Kinder- und Jugenderholungszentrum am Frauensee attraktive Bildungs- und Freizeitangebote. Ob Gruppenreisen für Kitas, Schulen, Trainingslager, Feuerwehrcamps oder Seminare, für jeden ist etwas Passendes dabei. Rund 40 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Gäste. Das Floriansdorf mit seiner Kinderfeuerwache, der Feuerakademie, dem Steinzeithaus und dem Haus der Gefahren widmet sich besonders den Themen der Brandschutzerziehung und der Unfallprävention.

Aber auch Tagesgäste sind willkommen. Ob der Strand, der Spielplatz, die Kreativwerkstatt oder der Kleintierhof können genutzt werden.

Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist der zweite Blaulichttag am 25. April, ein Familientag ganz im Zeichen der Rettung und Sicherheit. Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei, THW und Rettungs-Hundestaffel stellen sich vor.

Info: Die Osterwanderung beginnt am Ostermontag um 10 Uhr im „ Kiez Frauensee“, Weg zum Frauensee 1 in 15754 Heidesee/ Ortsteil Gräbendorf. Da die Anzahl der Parkplätze begrenzt ist, empfiehlt es sich Fahrgemeinschaften zu bilden. Für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen ist die Strecke nicht geeignet, da es an manchen Stellen sehr eng und hügelig ist.

Unter dieser Adresse kann man sich zur Osterwanderung anmelden: www.maz-online.de/osterwanderung2020

