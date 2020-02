Potsdam

Welche Themen haben die MAZ-Plus-Leser in dieser Woche am meisten interessiert? In unserer Wochenzusammenfassung stellen wir die fünf meistgelesenen Geschichten vor.

Windrad stürzt ab

Wenige Tage nach dem Windradabsturz zerlegen Arbeiter den Rumpfteil. Quelle: Björn Wagener

Auf einem Acker in Wittstock ( Ostprignitz-Ruppin) ist ein Windrad umgestürzt. Der obere Bereich samt Rotor fiel plötzlich zu Boden. Teile haben sich metertief in die Erde gebohrt. Die Ursache für den Absturz ist unklar. Glück im Unglück: Menschen wurden nicht verletzt.

Zeitreise in einer 20er-Jahre-Villa

Am Lehnitzsee in Potsdam steht eine Villa aus den 20er Jahren. Quelle: Friedrich Bungert

Im Jahr 2018 starb die Besitzerin einer kleinen Villa am Lehnitzsee in Neu Fahrland. Sie hinterließ ein Haus, in dem seit fast 100 Jahren die Zeit stillgestanden hatte. Der Potsdamer Makler Marcus Weber soll das Gebäude samt Grundstück nun verkaufen. Der Denkmalschutz hat bisher aber jeden Interessenten am Kauf gehindert.

Schrottbrücke: Ein Unternehmer will helfen

Am Montag unterzogen Spezialisten die Brücke 20. Jahrestag am Altstadt Bahnhof einer intensiven Prüfung. Es wurde abgeklopft und auf sichtbare Schäden geprüft an und im Inneren der Brücke. Quelle: Rüdiger Böhme

Wegen akuter Einsturzgefahr ist die Brücke „20. Jahrestag“ in Brandenburg/Havel seit Anfang Dezember dicht. Vor allem im Berufsverkehr strapaziert das daraus resultierende Verkehrschaos die Nerven aller Verkehrsteilnehmer. Ein Unternehmer hat nun eine Idee eingebracht, wie die Situation zumindest zeitweise entspannt werden könnte.

Erwischt: Erlkönige auf der A24

Zwei Erlkönige sind am Dienstag nach einem Lkw-Unfall in einen Stau geraten. Quelle: Julian Stähle

Seltener Anblick im Stau: Gleich zwei geheime Auto-Prototypen – sogenannte Erlkönige –, die eigentlich noch niemand so genau sehen soll, gerieten auf der A24 bei Fehrbellin in einen Stau. Die Fahrer legten zwar schnell Abdeckplanen über die Fahrzeuge, waren aber nicht schnell genug für den MAZ-Fotografen.

Prekäre Finanzlage: Zossen schlittert in die Pleite

Das Rathaus in Zossen. Quelle: Frank Pechhold

Die Steuer-Oase Zossen steht offenbar vor einem gewaltigen finanziellen Problem. Gleich in ihrer ersten Sitzung zeichnete die neue Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) eine düstere Prognose für die Stadt.

