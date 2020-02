Potsdam

Welche Themen haben die MAZ-Plus-Leser in dieser Woche am meisten interessiert? In unserer Wochenzusammenfassung stellen wir die fünf meistgelesenen Geschichten vor.

Drei Ketten schließen ihre Läden in der Potsdamer Innenstadt

Starbucks schließt die Filiale in der Potsdamer Innenstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Erneut schließen drei namhafte Geschäfte in der Potsdamer Innenstadt. Die Brandenburger Straße verliert sowohl für Kunden als auch für Geschäftsinhaber immer mehr an Attraktivität.

Der Mann, der Tesla vor Gericht zitiert hat

Heinz-Herwig Mascher, Chef der Grünen Liga Brandenburg. Quelle: Andreas Vogel

Heinz-Herwig Mascher bietet mit seiner Grünen Liga Brandenburg einem Giganten die Stirn. Er hat den Rodungsstopp auf dem Tesla-Gelände in Grünheide durchgesetzt. Er ist kämpferisch und kampferprobt – aber auch kompromissbereit. Und er will der Landesregierung eine Grenze aufzeigen.

Busspur zwischen Geltow und Potsdam kommt

Die B1 am Ortsausgang Richtung Geltow – hier im Dezember 2019 bei der Vollsperrung für eine Bombenentschärfung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Über den Bau einer Busspur zwischen Geltow und Potsdam im Zuge des Modellprojekts Zeppelinstraße ist jahrelang verhandelt worden. Nun beginnen die Bauarbeiten für den ersten Teilabschnitt.

Überraschendes Prüfergebnis bei der Schrottbrücke in Brandenburg /H.

Baustoffprüfer Carsten Glaser und Bauingenieur Martin Wilcke (v.li.) richten das Betoflux-Meßgerät ein, mit dem die Stahlbewehrung unter der Brücke 20.Jahrestag geprüft werden kann. Quelle: Rüdiger Böhme

Um die marode Brücke „20. Jahrestag“ in Brandenburg/Havel steht es womöglich doch nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Die Arbeit der Brückenprüfer hat ergeben: Das Bauwerk könnte in einigen Wochen für den Pkw-Verkehr für die Übergangszeit bis zum Neubau wieder freigegeben werden.

Villa am See steht zum Verkauf

Schmuckstück für Liebhaber: Die Premnitzer Villa am See wird inklusive Grundstück im Internet zum Verkauf angeboten. Quelle: Uwe Hoffmann

Gerade haben Ulrike und Stefan Behrens angekündigt, die Stadt Premnitz zu verlassen, und schon steht die Villa am See zum Verkauf. Wer eine gute Million investiert, kann das herrschaftliche Gebäude inklusive Grundstück erwerben.

