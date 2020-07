Potsdam

Im Sommer 1920 wurden in Preußen die Privilegien des Adels abgeschafft. Politisch waren sie damit entmachtet; gleichwohl blieben viele Adelsfamilien einflussreich in der Gesellschaft – und das gilt nicht nur für die heftig umstrittenen Hohenzollern. 100 Jahre danach widmet die MAZ Brandenburgs adligen Familien eine große Serie. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können ihr Wissen über die märkischen Von-und-Zus in diesem Quiz testen. Hier geht es zum ersten Teil der Serie: Was vom märkischen Adel übrig blieb

