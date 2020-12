MAZ-Redakteure berichten: So wird unser Corona-Weihnachten

Potsdam

Kurz vor Weihnachten sind die Infektionszahlen in Brandenburg noch mal stark gestiegen. Virologen, Politiker und auch die Kirchen rufen dazu auf, möglichst nicht zu verreisen und im kleinen Kreis zu feiern. Aber wie geht das, wo Weihnachten doch traditionell ein Fest der Familie ist, bei dem sich die Generationen treffen? Hier berichten MAZ-Redakteure, wie sie in diesem Jahr feiern.

Anna Sprockhoff : Warten auf den Corona-Blues

2020 wird mein erstes Weihnachten ohne Weihnachtsbaum sein. Ich werde zum ersten Mal ohne meine Eltern oder Schwiegereltern feiern, ich werde nicht mit meiner Nichte und den beiden Neffen Märchen anschauen, keine Spritztour mit meinem Vater durch mein Heimatdorf machen, kein Glas Sekt mit meiner Mutter trinken, keine alten Freunde wiedersehen – kurzum: Weihnachten, wie ich es kenne und liebe, fällt in diesem Jahr aus.

Anna Sprockhoff ist Leiterin der Potsdamer Lokalredaktion. Quelle: SEBASTIAN GABSCH

Und ja, das macht mich traurig. Ich vermisse meine Familie, vermisse die Familie meines Mannes, genau wie das Stimmengewirr gemeinsamer Abende, Umarmungen, Kuscheln mit meiner Nichte. Und ja, Heiligabend wird er mich sicherlich packen, der Corona-Blues. Dennoch bin ich fest davon überzeugt: Es ist die richtige Entscheidung. Und klar, vielleicht hätten Schnelltests, PCR-Tests oder Quarantäne unser Weihnachten retten können. Vielleicht. Sicher waren wir uns nicht. Also feiern mein Mann und ich alleine, ohne Weihnachtsbaum, ohne Familie, ohne Freunde, dafür auch ohne Angst, jemanden anstecken zu können. Und so wird mein Weihnachten 2020 vielleicht nicht so, wie ich es liebe, aber trotzdem das Beste, das ich mir für 2020 vorstellen kann.

Jens Trommer : Feiern in der Klein-Familie

Jens Trommer, Chef vom Dienst Quelle: Friedrich Bungert

Im Osten war sie in den 80er Jahren ein Renner: die Schallplatte „ Weihnachten in Familie“ von Frank Schöbel, Aurora Lacasa und den zwei Töchtern Odette und Dominique. Das Paar lebt längst getrennt, doch das Weihnachts-Motto hat Bestand, erst recht in Corona-Zeiten. Wir verbringen Heiligabend – so wie immer - in der Klein-Familie: Vater, Mutter, Kind. Auch wenn das Kind schon 22 Jahre alt ist. Am Vormittag stelle ich den Baum auf und klemme die Lichterkette an. Später hängen wir gemeinsam Kugeln und Schmuck an die Zweige. Offen ist noch die Frage: Lametta, ja oder nein? Nach dem obligatorischen Mittagsspaziergang durch Babelsberg wird es zum Abendbrot Kartoffelsalat mit Würstchen geben (für die Tochter vegan), dann folgt die Bescherung.

Das Gans-Essen mit der Großfamilie am ersten Weihnachtsfeiertag fällt in diesem Jahr indes aus. Es bleibt bei Grüßen. Meinen Eltern stelle ich einen Weihnachtskorb vor die Wohnungstür, ansonsten gibt es WhatsApp, Skype und Telefon. Die nächste große Familienfeier soll es im Frühjahr geben. Dann sind meine Eltern geimpft.

Stephanie Philipp : Facetime mit Freundinnen

Stephanie Philipp, CvD digital Quelle: Detlev Scheerbarth

Der Festtagsbraten ist vorbereitet, die Geschenke sind längst verpackt, ich bin bereit für die Feiertage. Natürlich werden sie – ebenso wie die gesamte Weihnachtszeit und der Großteil des Jahres – anders sein als sonst, als in „normalen“ Jahren. Für mich bedeutet das in erster Linie, dass das Familienprogramm minimal ausfällt. Ich sehe meine Eltern und meinen 91-jährigen Großvater, für den ich ohnehin regelmäßig den Einkauf erledige, so dass er das Haus nicht verlassen muss. Die Treffen werden kürzer ausfallen als sonst und wir werden auf den Abstand achten. Komisch wird das sein, aber es geht eben nicht anders.

Treffen mit dem Freundeskreis finden ausschließlich digital statt – Facetime sei Dank. Das hat sich beim alljährlichen Weihnachtsessen mit Freundinnen schon als gute Möglichkeit erwiesen – und bekommt durch kleine technische Probleme einen ganz neuen Charme. Geschenke sind per Post unter den Weihnachtsbäumen gelandet und werden in diesem Jahr per wackliger Live-Übertragung ausgepackt. Natürlich hoffe ich, dass es im kommenden Jahr wieder anders – besser – wird. Aber zumindest müssen wir uns wohl keine Sorgen darum machen, dass wir dieses Weihnachtsfest mit all seinen Eigenheiten vergessen könnten.

Henry Lohmar : Fischsuppe to go

Henry Lohmar, MAZ-Chefredakteur Quelle: Detlev Scheerbarth

Seit wir Kinder haben, läuft Weihnachten in unserer Familie nach dem gleichen Muster ab: Heiligabend kommen alle zu uns, es gibt Fischsuppe. Am ersten Weihnachtstag geht es zu meinem Vater, der eine Gans zubereitet. Und am zweiten dann zur Schwiegermutter, die meistens Kaninchen macht. Bis vor wenigen Wochen war ich mir sicher: Das machen wir wieder so. Doch dann waren es ausgerechnet die beiden Söhne, die zuerst ihr Veto einlegten: „Wir wollen doch Oma und Opa nicht anstecken.“

Der eigene Nachwuchs erhebt die Stimme der Vernunft. Ich gebe zu, ich war gerührt. Und nun? Ich werde wie stets am 24. morgens zum Fischhändler pilgern und ein leckeres Süppchen zaubern. Dann füllen wir mehrere Portionen ab und bringen sie denen, die normalerweise bei uns am Festtagstisch sitzen (die Geschenke werden auch übergeben). Und am nächsten Tag nehmen wir voller Freude unsere Gänsekeulen an der Haustür in Empfang. Zuprosten werden wir uns aus der Ferne – per Videoanruf. Es wird sich seltsam anfühlen, aber auch richtig.

Torsten Gellner : Mama zoomt jetzt

Torsten Gellner, Ressortleiter Brandenburg/Wirtschaft Quelle: Detlev Scheerbarth

„Kommt ihr zu Weihnachten?“, fragt meine Mama jedes Jahr im November. „Nein, schaffen wir leider nicht“, lautete meine Antwort im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor. Denn auch an Weihnachten muss Zeitung gemacht werden, und ich hatte den Feiertagsdienst übernommen. Unser Weihnachtstreffen mit der Familie fand deswegen erst im Januar statt. Das hat mehrere Vorteile. Die Züge sind leer, die Fahrscheine günstig, und wenn man essen gehen will, muss man nicht Wochen im Voraus reservieren. Nebenbei fällt es niemanden auf, wenn man zum 24. Dezember noch gar keine Geschenke beisammen hat.

Dieses Jahr würden wir es zwar schaffen, weil die Feiertage ein so schön langes Wochenende bilden, dass sich eine 1200 Kilometerfahrt lohnen würde, aber wir lassen es, weil wir Corona keine Chance geben wollen. Dafür habe ich in diesem Jahr alle Geschenke schon beisammen und längst verschickt, so dass wir Heiligabend gemeinsam bescheren können. Denn Mama zoomt jetzt. Und so können wir am 24. Dezember nach dem Essen unsere Laptops anschalten, uns virtuell zuprosten und unsere Geschenke auspacken. Mama ist schon ganz aufgeregt. Und ich gebe zu: Ich auch ein bisschen.

Karim Saab : Wein im Care-Paket

Karim Saab, Kulturredakteur Quelle: Friedrich Bungert

Für einen Vater von vier Kindern bedeutet Weihnachten gewöhnlich Stress. Viel heftiger war das, als die Kinder noch klein waren. Als mir meine Familie im Herbst vorschlug, das diesjährige Weihnachtsfest bei der Schwester meiner Frau im niedersächsischen Isernhagen zu feiern, habe ich innerlich aufgeatmet. Ich würde keinen Weihnachtsbaum ranschaffen müssen, kein Essen, keine Flaschen. Und die Großeltern und Cousins meiner Kinder freuten sich sogar auf die Potsdamer Invasion.

Schwager und Schwägerin sind Ärzte und wollten uns gegenseitig mit Corona-Schnelltests absichern. Doch die steigenden Infektionszahlen haben sie dann doch eines besseren belehrt. Wir haben also unsere Zugtickets storniert und geben uns nun zu Hause das volle Programm. Drei Kinder sind aus ihren Studienorten angereist. Gestern haben sie gemeinsam beschlossen, den Weihnachtsbaum schon aufzustellen und zu schmücken. Mein Sohn hat seine marokkanische Freundin aus Cluj ( Rumänien) mitgebracht. Und die soll nun miterleben, was deutsche Familienweihnacht bedeutet. Gestern brachte der Postbote ein großes, schweres Paket aus Isernhagen. Es enthielt zehn Flaschen. Am Telefon hatte ich wohl scherzhaft festgestellt, dass mir vor allem die edle Wein- und Sekt-Auswahl meines Schwagers fehlen werde. Nun: Wir werden uns über Skype zuprosten und Oma und Opa ein langes Leben wünschen.

