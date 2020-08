Potsdam

Der Satz, der es in die Geschichtsbücher geschafft und zugleich so viel Unbehagen ausgelöst hat, war für Martin Patzelt nie das Problem. „Kommt, lasst uns die Ärmel hochkrempeln“ – so habe er die drei Worte „Wir schaffen das“ von Angela Merkel immer verstanden, sagt der CDU-Bundesabgeordnete aus Frankfurt (Oder). „Den Satz könnte Frau Merkel praktisch jeden Tag sagen – als Ermutigung, auch in der aktuellen Corona-Krise.“ Problematisch sei es nur geworden, weil viele Menschen darin ein Versprechen sahen, das es nie gewesen sei.

Fünf Jahre nach dem Satz ist das Land gespalten und auch bei Patzelt, der damals zwei Flüchtlinge aus Eritrea in sein Haus aufgenommen hatte, haben sich einige Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt. Dennoch will er sich partout die Zuversicht nicht nehmen lassen. „Hat es sich denn alles so schlecht entwickelt?“, fragt er. „Wir haben eine Million Menschen integriert, auch wenn wir es dreimal besser hätten machen können“, sagte der 73-Jährige. Der größte Fehler? Es habe damals vor allem der öffentliche Diskurs über diesen „belastenden Vorgang“ gefehlt. „Viele hatten vor den vielen Fremden Angst.“

Patzelt : „Ich wurde plötzlich zu den Gutmenschen gezählt.“

Patzelt selbst ist mit sich im Reinen. Er muss sogar ein wenig lächeln, wenn er sich an den Sommer 2015 erinnert, als er bundesweit in die Schlagzeilen geriet. „Ich wurde plötzlich zu den Gutmenschen gezählt.“ Doch damit habe er nichts anfangen können. Der Begriff sei ambivalent und beschreibe etwas Gutes und zugleich eine Art mangelnde Lebenstüchtigkeit. Nein, sagt er, die Entscheidung damals sei kein „karitativer Akt“ gewesen. Es ging für ihn darum, Zugereisten eine Heimat zu bieten. Seine Sorge war es damals, dass es in der Gesellschaft zwischen Einheimischen und Flüchtlingen zu Konflikten kommen könnte. „Und das ist mitunter auch passiert. Aber es hätte noch viel schlimmer kommen können“, ist Patzelt überzeugt, der vor fünf Jahren einen Aufruf zur Aufnahme von Flüchtlingen in die eigene Wohnung gestartet hatte.

Dafür hat er mehr Häme als Beifall bekommen. Briefe, Mails, Anrufe voller Hass, sein Wahlbüro wurde beschmiert, er wurde von Rechten bedroht. Die Polizei bot Schutz an, er lehnte ab. Seine Frau habe ihm damals gesagt, dass sie keine Flüchtlinge aufnehmen werden, nur weil er das öffentlich gefordert habe, sondern nur, wenn es eine Notlage gebe. „Sie hat mich damals mit meinen Höhenflügen gut auf den Boden gehalten“, sagt Patzelt heute, der 2017 in seinem Wahlkreis Alexander Gauland von der AfD schlug und das Direktmandat holte. 2021 soll Schluss sein, er tritt nicht noch einmal an.

„Uns haben Flüchtlinge damals in einer Notlage konkret angesprochen.“ Dass dann Avit und Haben aus Eritrea, zwei Christen, zu ihnen kamen, sei Zufall gewesen. „Wir haben ihnen nicht nur Wohnraum gegeben. Wir haben zusammen gegessen, getrunken und gefeiert.“ Inzwischen ist Avit nach Köln gezogen. Haben wohnt noch immer dort und macht derzeit eine Lehre als Installateur. Er habe an einer Volkshochschule die 10. Klasse absolviert, nebenbei in einem Supermarkt gearbeitet und könne inzwischen gut deutsch sprechen, sagt Patzelt.

Die Geschichte der beiden ist ohne Zweifel eine von gelungener Integration. Allerdings war das Ganze kein Selbstlauf. Patzelt stellte zu Beginn zwei Bedingungen, ohne die er sich auf dieses Abenteuer wohl nicht eingelassen hätte. Die Flüchtlinge müssen arbeiten, auch ehrenamtlich, sechs Stunden am Tag und sie müssen alle Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache annehmen. „Damit sind sie nicht überfordert und wir haben das organisiert.“

An einem solchen „Zwang“ führt aus Sicht von Patzelt bei Flüchtlingen kein Weg vorbei, um sie zu integrieren. Er hätte so etwas gern auf Bundesebene eingeführt. Damals habe er ein Modell entwickelt, Briefe an Minister und die Arbeitsagentur geschrieben. Jeder Flüchtling sollte einen Arbeitsvertrag über sechs Stunden bekommen und dafür Mindestlohn erhalten. Das sei eine Summe in etwa so hoch wie Hartz IV.

Es gebe in den Kommunen so viel zu tun. „Und wenn es ein Job am Kinderspielplatz wäre, um aufzupassen, dass dort die Hunde nicht ihr Geschäft machen“, so Patzelt. „Das hätte sofort eine andere Integrationswirkung gehabt. Plötzlich wäre der Vorhalt weg, die würden ja nur auf Kosten der deutschen Steuerzahler leben“, so der CDU-Politiker, der in seiner Partei hin und wieder angeckt ist.

Nicht immer auf Parteilinie wie beim Umgang mit der AfD

Wie mit seiner Forderung nach Tempolimit 130 oder seiner Äußerung, seine Partei dürfe sich Gesprächen mit der AfD nicht verschließen. „Ich würde auch mit Trump und Putin reden, um zu erfahren, was die wollen“, sagt er dazu. Die Landes-CDU lehnt strikt Gespräche mit der AfD ab, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Aus Patzelts Flüchtlingsplan wurde es nichts. Angeblich wäre das zum Schaden der heimischen Wirtschaft gewesen. „Ich bin damit aufgeflogen“, sagt Patzelt und klingt dann doch enttäuscht.

Ist er enttäuscht? „So gesehen, ist das Leben immer bitter, wenn man nicht das erreicht, was man für richtig hält“, sagt der Sozialpädagoge und Christ. „Nein, wir sind eine Karawane. Wir ziehen immer weiter. In der Geschichte haben wir ganz andere Herausforderungen erlebt und auch geschafft.“

