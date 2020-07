Potsdam

Haben Sie am Wochenende schon was vor? Falls nicht, hat die MAZ hier einige Vorschläge für Sie. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Dinner ganz in Weiß oder einem Tag in der Fontane Therme Neuruppin? Alternativ gibt es spannende Stadtführungen oder einen musikalischen Ausflug in die Goldenen Zwanziger.

Ab in die Fontane Therme

Die Fontane Therme Neuruppin. Quelle: Maz

Was für ein Ausblick auf den Ruppiner See! Die Fontane Therme im Neuruppiner Resort Mark Brandenburg empfängt seit Anfang Juli wieder Tagesgäste. Besucher haben die Qual der Wahl: Auf mehr als 5000 Quadratmetern Thermen- und Wellnesslandschaft warten eine schwimmende Seesauna, zwei Sole-Außenpools, Schwebe- und Süßwasserpool, acht Themensaunen, ein Gradierwerk zur Inhalation, Eisgrotte, Bibliothek, verschiedene Ruheräume und viele Sportkurse.

Ab auf die märkischen Heidelbeerfelder

Im Heidelbeergarten in Kolzenburg bei Corinna und Mischa Jurtzik können Besucher selbst pflücken Quelle: Victoria Barnack

Brandenburg ist in die Heidelbeersaison gestartet. Neben zahlreichen Verkaufsstellen im Land gibt es auch wieder die Möglichkeit, die Beeren selbst zu pflücken – zum Beispiel in Klaistow ( Potsdam-Mittelmark), Kolzenburg ( Teltow-Fläming) und Staffelde ( Oberhavel). Ein Wochenendausflug aufs Feld bietet sich geradezu an. Und das Beste: Naschen ist ausdrücklich erlaubt!

>>> Heidelbeeren in Brandenburg: Hier können Sie die Früchte selbst pflücken

Führungen durch Wittenberge

Das Rathaus mit Rathausturm in Wittenberge. Quelle: Gerhard Baack

In Wittenberge finden am Sonnabend gleich zwei spannende Führungen statt: die „Singer-Tour“ über das ehemalige Werksgelände des Nähmaschinenwerkes mit anschließendem Uhrenturmaufstieg und die Rathausführung der Ackerbürgerin Mathilde mit anschließendem Aufstieg auf die Aussichtsplattform. Die Krux an der Sache: Teilnehmer müssen sich entscheiden. Denn beide starten um 11 Uhr vor der Touristinformation am Paul-Lincke-Platz. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 03877/929181 oder -82.

Trompetenkonzert im Kleinkunstwerk

Antje Rietz und Band Antje Rietz Quelle: © Matthias Heyde

Einen musikalischen Ausflug in die Goldenen Zwanziger erlebt das Publikum am Sonntag um 16 Uhr im Kleinkunstwerk Bad Belzig. Antje Rietz, die Sängerin mit der Trompete, führt mit der ihr eigenen tiefgründigen Leichtigkeit und dem augenzwinkernden Charme durch dieses abwechslungsreiche und festliche Konzert voller Swing, Jazz und Poesie. Die Plätze im Kleinkunstwerk sind begrenzt, deshalb wird um Anmeldung gebeten unter Tel. 033841/79 69 81 oder auf der Internetseite www.kleinkunstwerk-belzig.de.

Diner ganz in Weiß

Ganz in Weiß: Ein „Diner en blanc“ findet am Sonntag statt. Quelle: Christel Köster

Wie wäre es mit einem schicken Essen unter freiem Himmel am Sonntag? Das Groß Glienicker Begegnungshaus im Norden von Potsdam lädt zum „Diner en blanc“ ein. An der Tafel - wegen Corona besteht diese aus vielen einzelnen Tischen - dürfen alle Besucher Platz nehmen, sofern sie sich in Weiß gekleidet haben (wenigstens das Oberteil). Tische, Bänke und Kaffee stehen bereit. Kuchen möge sich ein jeder selbst mitbringen, heißt es in der Einladung. Die Idee, ein gemeinsames Essen unter freiem Himmel zu organisieren, an dem auch unbekannte Gäste teilnehmen können, entstand in Frankreich und hat sich inzwischen weit verbreitet. Diniert wird in Groß Glienicke am Sonntag ab 15 Uhr am Begegnungshaus, Glienicker Dorfstraße 2.

