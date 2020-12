Am Ende des Corona-Jahres hat sich die politische Stimmung in Brandenburg nicht groß verändert: SPD, CDU und Grüne hätten eine stabile Mehrheit, wenn jetzt gewählt würde. Die AfD notiert hingegen deutlich unter 20 Prozent. Das zeigt die neue Forsa-Umfrage im Auftrag der MAZ.

AfD in Brandenburg sackt in der Wählergunst ab – Kenia-Koalition mit stabiler Mehrheit

