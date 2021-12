Potsdam

Trotz der Corona-Krise sind die Brandenburger überwiegend mit ihrem Leben zufrieden. 70 Prozent der Brandenburger beschreiben ihre persönlichen Lebensumstände derzeit als zufriedenstellend oder sogar sehr zufriedenstellend. 28 Prozent äußern sich dagegen weniger zufrieden beziehungsweise unzufrieden.

Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ hervor, an der zwischen dem 9. und 17. Dezember 1008 Bürger teilgenommen haben. Vor allem die jüngere Generation der unter 30-Jährigen sieht ihre Lebenssituation als verbesserungswürdig an. Am größten ist der Anteil der Frustrierten mit 58 Prozent unter den AfD-Wählern.

Grund für Optimismus sehen 18 Prozent der Befragten. Sie gehen davon aus, dass sich ihr Leben im kommenden Jahr zum Besseren wenden wird. Allerdings erwarten ebensoviele der Befragten, dass sich ihre Lebensumstände eher im kommenden Jahr verschlechtern werden. Der Rest erwartet keine wesentlichen Veränderungen.

Brandenburger glauben nicht an Corona-Ende 2022

Keine guten Nachrichten erwarten die Brandenburger im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise. Lediglich 8 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die Pandemie im kommenden Jahr überwunden sein wird. Eine große Mehrheit von 88 Prozent hält es dagegen für wahrscheinlich, dass wir noch länger mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen werden leben müssen.

Virologen hatten sich zuletzt vorsichtig zuversichtlich gezeigt, dass mit Auftreten der neuen Corona-Variante Omikron die finale Phase der Pandemie eingeläutet werden könnte. Weil sie so ansteckend ist, dürfte es bald keine Menschen mehr ohne Antikörper geben.

IW-Studie: Wirtschaft ist optimistisch

In der deutschen Wirtschaft dominiert einer Umfrage zufolge überwiegend Zuversicht – und das, obwohl neben der Pandemie auch Lieferengpässe und steigende Rohstoffpreise die Aussichten eigentlich trüben müssten. „Für das Jahr 2022 ist ein breiter Optimismus zu erkennen“, heißt es in einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Die Mehrheit der dafür von Mitte November bis Anfang Dezember befragten 48 Wirtschaftsverbände rechnet mit besseren Geschäften in ihren Branchen, ein Produktionsrückgang wird in keinem Wirtschaftszweig erwartet. Zudem stehen in vielen Bereichen die Chancen gut für mehr Jobs.

DIHK ist pessimistischer

Schwer einzuschätzen sind allerdings die Folgen der Omikron-Virusvariante. „Die Auswirkungen von Omikron sind derzeit unüberschaubar, zu widersprüchlich sind die Informationen aus den bereits davon betroffenen Ländern“, sagte IW-Chef Michael Hüther. „Ich gehe aber davon aus, dass sich die ökonomischen Trends aus Normalisierung und Nachholen bei hohen Auftragsbeständen halten.“

Die meisten Branchen gehen Hüther zufolge davon aus, dass sich die Lieferkettenprobleme im kommenden Jahr entspannen. Nach seiner Einschätzung dürfte die deutsche Wirtschaft das Niveau vor der Corona-Krise im kommenden Jahr erreichen. Skeptischer äußerte man sich beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Demnach hat die Pandemie die deutsche Volkswirtschaft fast 400 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung gekostet. „Es sieht leider aktuell nicht so aus, dass wir das im neuen Jahr schnell aufholen können“, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian.

Von Torsten Gellner