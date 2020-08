Potsdam

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer denkt laut über eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz nach. Können Sie sich vorstellen, künftig nicht nur im Supermarkt, sondern auch im Büro ständig Maske zu tragen? Die ersten märkischen Reaktionen von Unternehmerverbänden sowie Industrie- und Handelskammer sind eindeutig: Solange die Abstände gelten und eingehalten werden können, kommt eine Maskenpflicht alles andere als gut an. Man solle stattdessen weiter auf Entzerrung setzen, findet etwa IHK-Sprecher Detlef Gottschling. Was meinen Sie?

Von MAZonline