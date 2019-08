Potsdam

Mit einer Was-wäre-wenn-Frage beschloss MAZ-Chefredakteur und Moderator Henry Lohmar am Montagabend kurz vor 20 Uhr die Diskussionsrunde der „Märkischen Allgemeinen“ im Potsdam Museum. „Mal angenommen, Sie würden am nächsten Wochenende eine Paddeltour im Spreewald unternehmen – welchen anderen Politiker würden Sie mit ins Boot nehmen?“

Der AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz schätzte die Lage realistisch ein: Er müsse die Tour wohl erstmal verschieben, weil sich kein Partner findet. Aber er sei geduldig und zuversichtlich, dass sich das irgendwann ändere.

Heiterkeit im voll besetzten Saal

Damit war die Talkrunde irgendwie wieder an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt. In seiner Begrüßung hatte Henry Lohmar nämlich die am vorigen Freitag veröffentlichte Forsa-Wahlumfrage im Auftrag der MAZ zitiert, wonach die AfD mit 21 Prozent stärkste Partei in Brandenburg werden könnte – allerdings ohne eine realistische Machtoption, sprich Paddel-/Koalitionspartner.

Ingo Senftleben, CDU-Spitzenkandidat, ließ etlichen schwarz-grünen Avancen im Laufe des Abends eine etwas gönnerhafte Einladung an Grünen-Spitzenfrau Ursula Nonnemacher folgen. Er nehme sie gerne mit ins Boot, aber er sitze hinten und gebe den Kurs vor. Das sorgte für eine gewisse Heiterkeit im voll besetzten Saal.

Nonnemacher zeigte Senftleben allerdings die kalte Schulter, und wählte ihrerseits Linken-Frontfrau Kathrin Dannenberg als Begleiterin ins Boot. „Und dann schauen wir, welcher Mann noch mit an Bord darf.“ Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) würde Brandenburg weiterhin gerne mit Linken-Frau Dannenberg navigieren und lobte die „bewährte Partnerschaft“ – ein frommer Wunsch, denn eine mehrheitsfähige Zweier-Konstellation ist im nächsten Potsdamer Landtag nicht in Sicht. Auch das hatte die jüngste Forsa-Umfrage gezeigt.

Sachlicher Grundton – fast zumindest

Ministerpräsident Woidke reagierte leicht gereizt auf die Eingangsfrage nach seiner persönlichen Schmerzgrenze – also wie bei welchem schlechten SPD-Ergebnis er nicht weitermachen könne oder wolle. „Für solche Spielchen haben wir keine Zeit“, sagte der Landesvater. Bis zum Wahlsonntag kämpfe er um jede Stimme, ab dem 2. September würde dann das Resultat analysiert und besprochen.

Woidke verteidigte in der Diskussion die von Rot-Rot zunächst mit großem Aufwand projektierte und dann abgeblasene Kreisreform, bezeichnete dies aber als die „schwerste politische Entscheidung meines Lebens“. Auch die umstrittene Idee, die Wissenschaftsministerium von Potsdam nach Cottbus zu verlegen, verteidigte Woidke ausdrücklich. Er gab aber zu, dass es hier nicht zuerst darum gehe, Arbeitsplätze in der Lausitz zu schaffen, sondern um eine symbolische Geste an die Braunkohleregion. „Es kann hier (in Potsdam) nicht alles bleiben, wie es ist, während sich dort alles verändert.“

Der Grundton der Diskussion blieb sachlich, bis eine der „Omas gegen Rechts“ eine Publikumsfrage an Andreas Kalbitz richtete. Es ging um den AfD-Antrag, den „Erhalt des deutschen Staatsvolks“ ins Grundgesetz zu schreiben. Als Kalbitz das erklären wollte, war er schnell bei der „ungesteuerten Zuwanderung“ und verstieg sich dann zu der Äußerung, deutsche Pässe würden in diesen Zeiten „vergeben wie Obst“.

Ein böses verbales Foul. Den fälligen Elfmeter verwandelte dann Ingo Senftleben. Er fragte Kalbitz kühl nach der konkreten Zahl der Einbürgerungen. Die hatte der Mann, der wohl noch einige Jahre alleine durch den Spreewald und die politische Landschaft paddeln muss, aber nicht zu bieten.

Die letzte Frage der Moderatoren an die Runde bezieht sich auf das Thema Koalitionspartner: "Mit wem würden sie im Spreewald gerne paddeln gehen?"



Die Antworten sorgen für einige Lacher.



Senftleben: "Ich würde gerne Frau Nonnemacher mit ins Boot einladen, aber ich sitze hinten und steuere."



Goetz: "Grüne, SPD und CDU."



Nonnemacher: "Ich würde gerne mit Frau Dannenberg paddeln. Unter Frauen geht es nicht so viel darum, wer der Bessere ist."



Kalbitz: "Den Ausflug müssen wir verschieben, das wird sich aber ändern."



Dannenberg: "Frauenpower finde gut. Mal sehen wer noch von den Männern mit im Boot sitzt."



Vida: "Rein menschlich wäre ich gerne mit Herrn Woidke unterwegs. Und wir paddeln leistungsstark."



Woidke: "Mit Frau Dannenberg hat das Boot schon viele Ziele erreicht. Diese Partnerschaft würde ich gerne fortsetzen."

"Gibt es konkrete Vorschläge für Arbeitsplätze in der Lausitz, die nicht nur dem Umzug von Behörden dorthin betreffen?" will eine Dame aus dem Publikum von Woidke wissen. "Wir bauen eine staatliche Mediziner-Ausbildung auf", antwortet der. Mehr Vorschläge kommen vom Mann, der sich als nächstes für eine Frage gemeldet hat. Wasserstoff-Technologie zum Beispiel. Nonnemacher (Grüne) hält diese noch für zu teuer. "Aber es ist sicher richtig, die Lausitz als Energie-Region zu erhalten und dort weiter zu forschen."

Die nächste Frau, die sich meldet, wettert gegen die Politik bei der Kreisgebietsreform, bei der viele Stimmen der Bürger ignoriert worden seien. Woidke verteidigt sich: "Es war die richtige Entscheidung, die Reform zu stoppen." h

Nun ist die Runde für Fragen aus dem Publikum geöffnet. Als erstes meldet sich eine Frau von den "Omas gegen Rechts" und fragt Kalbitz nach seinem Volksbegriff. "Deutsche Pässe würden vergeben wie Obst", behauptet der, kann aber auf Nachfrage von Senftleben keine Zahl nennen, die diese Aussage belegen würde.

Woidke dagegen war 1989 auf einer Demo für die friedliche Revolution. Ihm drehe sich der "der Magen um", wenn er entsprechende Plakate der AfD sehe. Lauter Applaus. Am schlimmsten sei aber die Verwendung eines Zitats von Willy Brandt gewesen. Den Konflikt können Sie hier nochmal nachlesen:

Beim Wahlkampfauftakt der Partei in Cottbus hatte Björn Höcke, der aus Hessen stammt, gerufen „dafür haben wir nicht die friedliche Revolution gemacht“ und „es fühlt sich schon wieder an wie in der DDR“. Wie er als Bayer dazu stehe? fragt Henry Lohmar Kalbitz. "Ich habe nie behauptet, dafür auf die Straße gegangen zu sein", sagt Kalbitz.

Was für eine Wende 2019 Kalbitz fordert, wie es auf den Wahlplakaten der AfD steht? Mehr Bürgerentscheide zum Beispiel. Statt Inhalte zu nennen, kritisiert Kalbitz Woidke: Die "Anti-Wessi-Hetze" der SPD gegen ihn - er kommt aus München - werde nicht funktionieren.

Während die Anhänger der Grünen und der FDP überdurchschnittlich häufig von einer Verbesserung der Lebenssituation ausgehen, meinen vor allem die Anhänger der AfD überdurchschnittlich häufig, dass es den Menschen in Ostdeutschland heute schlechter gehe als vor 1989. Andreas Kalbitz sagt: "Es ist kaum nachvollziehbar, dass Menschen im Osten immer noch eine andere Rente bekommen."

30 Jahre nach dem Mauerfall darf auch an diesem Abend das Thema Ost-West nicht fehlen. Auch in der Forsa-Umfrage der MAZ gab es dazu interessante Erkenntnisse.

Ingo Senftleben (CDU) kritisiert erneut seinen Kontrahenten Dietmar Woidke (SPD): "Sie hatten die Chancen und haben sie nicht genutzt." Er steht zu dem Kohle-Kompromiss 2038, aber "kein Dorf in Brandenburg darf dem Ausstieg weichen". Das habe er den Wählern vor Ort versprochen. "Mut machen ist die entscheidende Botschaft", ruft der Christdemokrat. Und dann - als generellen Appell - an Kalbitz: "Deshalb hören Sie endlich auf, den Menschen Angst zu machen!" Lauter Applaus im Saal.

Andreas Kalbitz (AfD) meint, die Lausitz brauche erstmal einen Plan für die Abwicklung, bevor es um Zukunftskonzepte gehen könne. Voraussetzungen wie Infrastruktur seien derzeit noch gar nicht gegeben. Und lässt noch eine Spitze fallen: "Auch die Kinder, die zu Fridays for Future laufen, brauchen Strom aus der Steckdose."

Der amtierende Ministerpräsident Woidke (SPD) sagt, dass erneuerbare Energien ein riesiges Thema für die Wirtschaft seien. "Dezentralisierung und Demokratisierung sind der Weg". Die Gemeinden müssten miteinbezogen werden. Mit den erneuerbaren Energien werde man übrigens auch den Kohleausstieg schaffen. "Davon bin ich überzeugt. Die Lausitz kann Modellregion für die Verkoppelung von Wirtschaftswachstum und Klimaschutz werden."

Peter Vida von den Freien Wählern hält den Ausbau der Windkraft für "einen der rücksichtslosesten Vorgänge in der Bundesrepublik" und fordert einen Stopp. Brandenburg habe die höchsten Strompreise Europas deshalb. Stirnrunzeln bei Frau Nonnemacher. Das Publikum buht Vida aus.

