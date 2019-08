Potsdam

Seit knapp einer Woche touren die MAZ-Wahlreporter Ansgar Nehls und Hannah Rüdiger durch Brandenburg und suchen nach Geschichten, die die Menschen vor der Landtagswahl bewegen. Das Besondere daran: Viele der Ideen, aus denen letztendlich Artikel entstehen, stammen von Ihnen, den Lesern – weil jeder die Wahlreporter ganz einfach über WhatsApp erreichen kann.

Es ist ein Pilotprojekt, das bisher sehr gut angenommen wird. Täglich melden sich Menschen bei den Wahlreportern und erzählen, was aus ihrer Sicht schiefläuft, was sie frustriert oder was ihnen zu einem glücklichen Leben in Brandenburg fehlt. Die Wahlreporter beantworten alle Nachrichten, haken nach und helfen weiter.

Lesern liefern Ideen für Artikel

Aus manchen Unterhaltungen sind bereits Artikel entstanden: Vor einigen Tagen wandte sich zum Beispiel der Gesundheits- und Krankenpfleger Guy-Harald Hofmann an die Wahlreporter. „Den Pflegenotstand erlebe ich hautnah“, schrieb er. Am Montag trafen die MAZ-Reporter ihn zum Gespräch in Neuruppin, wo er derzeit arbeitet.

Dabei ist eine Reportage entstanden, die dem brandenburgischen Politikum „Pflegenotstand“ ein Gesicht gibt. Auch der Potsdamer Pfleger Daniel Vetter, der sich über WhatsApp gemeldet hat, kommt in diesem Text zu Wort. Genau das wollen die Wahlreporter mit ihrem Projekt erreichen: Themen, die im Wahlkampf immer wieder eine Rolle spielen, an konkreten Beispielen verdeutlichen.

Weitere Artikel der MAZ-Wahlreporter:

Ärger über Löcher in der Infrastruktur

Bei den zahlreichen Nachrichten, die täglich via WhatsApp eintreffen, zeichnen sich mehrere große Überthemen ab, die die Menschen beschäftigen. Eins davon ist die Infrastruktur.

Gleich zu Beginn der Wahlreporter-Tour meldete sich eine Leserin aus Herzsprung ( Ostprignitz-Ruppin), die direkt vom Umbau der A24 betroffen ist: Seit dem Beginn des Autobahnausbaus weichen viele Autofahrer auf die Landstraße aus – und fahren direkt durch ihren Heimatort. Unter aktuellen Bedingungen mit dem Rad über die Straße zu fahren, sei „lebensgefährlich“, erzählt sie. Zur Lösung des Problems wünscht sich die Leserin einen Radweg, auf dem die Herzsprunger sicher nach Wittstock radeln können.

So kontaktieren Sie die MAZ-Wahlreporter – ganz einfach und kostenlos Öffnen Sie zum Mitmachen ganz einfach diesen Link: >>Hier tippen und den Wahlreportern eine Nachricht schreiben. Wir antworten Ihnen so schnell es geht. Wichtig dabei: Speichern Sie unsere Nummer bitte in Ihren Kontakten. Nur so bekommen Sie auch den kostenlosen täglichen Newsletter, mit dem Sie es als Erste erfahren, wenn unsere Geschichte zu Ihrem Thema fertig ist und der Sie regelmäßig mit aktuellen politischen Nachrichten aus der Mark versorgt. Wer sind die Wahlreporter? Hannah Rüdiger und Ansgar Nehls sind MAZ-Reporter und reisen während der heißen Phase des Wahlkampfes für einen Monat durch Brandenburg. Sie suchen die Geschichten hinter den Problemen des Landes. Von der Debatte um den Wolf bis zum Dorf, in dem die letzte Kneipe schließen muss. Sie kennen eine solche Geschichte oder haben selbst eine zu erzählen? Dann schreiben sie den Wahlreportern – es ist ganz einfach. Alle Reportagen der Wahlreporter lesen Sie auf maz-online.de/wahlreporter

Brandenburger sorgen sich um die Umwelt

Ähnlich drückte sich ein Leser aus Bestensee ( Dahme-Spreewald) aus: Mangels Radwegen sei auch sein Weg zur Arbeit nach Gallun „lebensgefährlich“. In anderen Nachrichten wurden die Bahnverbindungen, zu viele Baustellen und Verkehrschaos kritisiert. Das alles sind wichtige, lokale Geschichten, die die Wahlreporter nicht alle einzeln behandeln können – die aber typisch für das Land Brandenburg und seine Probleme stehen.

Viele Brandenburger, die sich bei den Wahlreportern melden, machen sich zudem Sorgen um die Umwelt: So wies ein Leser aus der Gemeinde Seddiner See darauf hin, dass der gleichnamige See Stück für Stück austrockne und nichts unternommen werde, um das Gewässer zu schützen.

Wahlreporter treffen sich mit Lesern

Ein junger Naturschützer aus Nauen möchte auf das Waldsterben und die Bedrohung einheimischer Insekten aufmerksam machen. Und aus Kloster Lehnin ( Potsdam-Mittelmark) trauert eine Leserin um eine „stattliche Lindenallee“, die in ihrem Ort gefällt wurde.

Das ist nur ein sehr kleiner Bruchteil der Ideen und Anfragen, die die Wahlreporter erreichen. Mit vielen Lesern haben sich die Wahlreporter für die kommenden Tage und Wochen verabredet, um mehr über ihre Geschichten zu erfahren. Noch bis Ende August haben auch Sie die Gelegenheit, den MAZ-Reportern bei WhatsApp zu schreiben und sie auf ein Problem hinzuweisen – oder einfach nur als stiller Gast ihren Newsletter zu lesen.

Über diese Nummer erreichen Sie die MAZ-Wahlreporter. Quelle: Maike Schultz

Von Hannah Rüdiger