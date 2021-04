MAZ verlost Freikarten für die Brandenburgischen Sommerkonzerte

Potsdam

Wolfgang Korr will es wissen. Der neue Geschäftsführer der Brandenburgischen Sommerkonzerte nimmt die Corona-Pandemie zwar ernst, von seinem Vorhaben, den Berliner und Brandenburger Musikliebhabern in diesem Jahr ein hochkarätiges Programm zu bieten, lässt er sich aber nicht abbringen.

„Wir werden viele Überraschungen erleben in der Saison 2021“, so Korr, der mit überraschenden Lockerungen und unerwarteten Einschränkungen rechnet und deshalb schon vor Wochen ankündigte, dass Publikum und Veranstalter gemeinsam „neue Wege für eine sichere Durchführung finden müssen“.

Wolfgang Korr, Geschäftsführer der Brandenburgischen Sommerkonzerte. Quelle: Paolo Risser

Trotzdem: Insgesamt 30 Konzerte sind zwischen Juni und September geplant. Den Auftakt zu den 30. Brandenburgischen Sommerkonzerten macht das Philharmonische Orchester des Staatstheaters Cottbus am 5. Juni in der Potsdamer Nikolaikirche mit der 8. Sinfonie c-moll von Anton Bruckner. Es folgen Konzerte quer durch Brandenburg von Forst (Spree-Neiße) bis Lenzen (Prignitz), von Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) bis Jüterbog (Teltow-Fläming).

Es treten internationale Stars wie der argentinische Klezmer-Klarinettist Giora Feidman auf und regionale Schwergewichte wie das Filmorchester Babelsberg. Zu den Konzerten werden teilweise Literaturlesungen stattfinden. So wird zum Beispiel die Schriftstellerin Monika Maron am 12. Juni in der Kulturkirche in Luckau (Dahme-Spreewald) aus ihrem neuen Roman „Artur Lanz“ lesen, bevor das Württembergische Staatsorchester Heilbronn mit Mozart aufspielen wird.

Die Brandenburgischen Sommerkonzerte wurden 1990 von dem Berliner Musikliebhaber Werner Martin mit einem Konzert des Radio-Symphonie-Orchesters Berlin im Kloster Chorin (Barnim) ins Leben gerufen. Seitdem erfreuen sich die Sommerkonzerte, die als eine Art Landpartie zu klassische Konzerten begannen großer Beliebtheit. Seit ihrer Gründung fanden rund 700 Konzerte an mehr als 200 verschiedenen Spielstätten statt.

Der Veranstalter verspricht ein sicheres Hygienekonzept, so dass die Sommerkonzerte trotz Einschränkungen und Abstandsgeboten auch in diesem Jahr das gewohnte Musikvergnügen bieten können.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier geht es zum Gewinnspiel

Die MAZ verlost jeweils drei mal zwei Freikarten für eines der elf Konzerte im Verbreitungsgebiet der Märkische Allgemeinen Zeitung. Teilnahmebedingung ist, dass Sie unsere vier Quiz-Fragen zu den Brandenburgischen Sommerkonzerte richtig beantworten können. Hier geht es zum MAZ-Quiz.

Für folgende Konzerte können Sie Karten gewinnen:

5. Juni: Eröffnungskonzert mit dem Philharmonische Orchester des Staatstheater Cottbus in der Nikolaikirche in Potsdam

4. Juli: Klavierabend mit Justus Frantz im Landgut Stober bei Nauen (Havelland)

18. Juli: Sky du Mont und das Vokalsextett Sjaella in der Klosterkirche St. Maria im Kloster Zinna (Teltow-Fläming)

24. Juli: Deutsche Streicherphilharmonie im Dom St. Peter und Paul in Brandenburg/Havel

25. Juli: Duo Aliada im E-Werk in Luckenwalde (Teltow-Fläming)

31. Juli: The Queen’s Six in der Klosterkirche St. Marien im Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark)

7. August: Orgelkonzert mit Julia Rasch in der St. Katharinenkirche in Lenzen (Prignitz)

29. August: Die Daffkes auf dem Gutshof Weber in Langen/Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin)

4. September: Tango im Skulpturenpark mit dem Quinteto tipico im Schloss Schwante (Oberhavel)

5. September: German Brass in der Evangelischen Stadtkirche Nicolai in Oranienburg (Oberhavel)

11. September: Highlights europäischer Volks- und Kunstlieder in Schloss Ribbeck bei Nauen (Havelland)

Von MAZonline