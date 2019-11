Brandenburg fehlen Informatiker und Techniker

Potsdam

In keinem Bundesland werden in den kommenden Jahren so viele Informatiker, Ingenieure und Techniker in den Ruhestand gehen wie in Brandenburg. Wie aus dem MINT-Herbstreport des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, ist derzeit ein Viertel aller Fachkräfte (24,9 Prozent) 55 Jahre und älter – und steht damit dem Arbeitsmarkt nicht mehr lange zur Verfügung. In Bayern ist der Anteil der älteren Beschäftigten aus dem MINT-Sektor (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) dagegen mit 17,2 Prozent am niedrigsten.

Deutlich mehr offene Stellen als Angebote

Im Oktober 2019 suchten die Unternehmen der Region Berlin-Brandenburg 22.700 Mitarbeiter aus diesem Spektrum. Bei den Arbeitsagenturen waren aber nur 14.491 Menschen mit einem MINT-Qualifikation auf Jobsuche gemeldet. Das macht ein Verhältnis von 100 Arbeitslosen zu 157 offenen Stellen.

„In der Hauptstadtregion fehlen mehr als 8000 Menschen in diesem Bereich“, sagte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). „Je spezieller die Qualifikation, desto schwieriger und langwieriger gestaltet sich für die Unternehmen die Personalsuche“, erklärte er.

Wo kommen die Tesla-Fachkräfte her?

„Die angekündigte Investition von Tesla in Brandenburg wird den Bedarf noch einmal deutlich erhöhen. Zugleich bremst die demografische Entwicklung“, so Amsinck.

Der US-Elektro-Autobauer will in Grünheide ( Oder-Spree) eine Batterie- und Autofabrik bauen, in der bis zu 7000 Menschen arbeiten sollen. In einer ersten Ausbaustufe sollen nach Angaben von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) rund 3000 Jobs entstehen. Die Bauarbeiten sollen schon Anfang 2020 starten, die Produktion in 2021 anlaufen.

Brandenburg setzt auf Teslas Strahlkraft

„Wenn ein spannendes Unternehmen wie Tesla kommt, dann hat das durchaus einen Ausstrahleffekt weit über die Region hinaus“, sagte Axel Plünnecke, einer der Studienautoren, der MAZ. Grundsätzlich seien die Fachkräfte-Engpässe in der Region noch nicht so groß wie in Bayern oder Baden-Württemberg. „Aber die Engpässe werden größer“, sagte er mit Blick auf die Ruhestandswelle.

Auch in der Staatskanzlei, wo ab Freitag eine „Taskforce“ zur Unterstützung der Tesla-Ansiedlung ihre Arbeit aufnimmt, geht man von einer Magnetwirkung durch das Unternehmen aus. So könnten Fachkräfte aus Polen oder Absolventen der Technischen Hochschule Aachen gewonnen und in die Region gelockt werden, hieß es.

Fehlende Willkommenskultur?

Allerdings dürfte die Abwerbung von Ingenieuren und Technikern aus unmittelbaren Nachbarländern schwierig werden, denn der MINT-Mangel ist laut Report in allen ostdeutschen Ländern – mit Ausnahme Berlins – überdurchschnittlich groß.

Was sind MINT-Berufe? Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und beschreibt ein großes Spektrum von Fächern und den darauf aufbauenden Berufen. Dazu gehören zum Beispiel Architektur, Ingenieurswesen, Bergbau, Elektrotechnik, Informationstechnologie, Mechatronik, Maschinenbau, Metallverarbeitung und Fahrzeugtechnik.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt außerdem, dass Ostdeutschland kein sonderlich attraktiver Ort für ausländische Arbeitskräfte ist. Mit ganz wenigen Ausnahmen ( Berlin, Görlitz, Weimar, Cottbus, Potsdam sowie Frankfurt an der Oder) spielen sie für die Wirtschaft nur eine untergeordnete Rolle; ihr Anteil beträgt im Schnitt nur vier Prozent an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im MINT-Sektor. „Wer für internationale Fachkräfte attraktiv werden will, muss auch ein positives Bild in die Welt senden“, sagte IW-Forscher Axel Plünnecke.

Die Verdienstmöglichkeiten sind überdurchschnittlich. Im Schnitt betrug der Bruttomonatslohn von vollzeitbeschäftigten MINT-Akademikern laut Report im Jahr 2017 gut 5.300 Euro.

Wirtschaft und Politik müssten unbedingt mehr junge Menschen für MINT-Berufe begeistern, forderte UVB-Chef Christian Amsinck. Darauf müsse sich künftig die Berufs- und Studienorientierung stärker konzentrieren. Außerdem seien mehr qualifizierte Lehrer nötig.

Lesen Sie auch:

Von Torsten Gellner