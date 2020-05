MSA-Prüfungen in Brandenburg starten trotz Protesten – unter Auflagen

Potsdam

Brandenburg hält trotz Protesten von Lehrern, Eltern und Schülern an den zentralen Prüfungen in der zehnten Jahrgangsstufe fest. Die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA) beginnen an diesem Mittwoch, 13. Mai, mit dem Fach Deutsch. Am 25. Mai folgt Mathematik, am 27. Mai Englisch. Wie bei den Abiturprüfungen gelten strenge Hygiene- und Abstandsregelungen.

Damit setze Brandenburg den Beschluss der Kultusministerkonferenz von 25. März 2020 um, teilte das Bildungsmnisterium am Montag mit. Mit diesem Beschluss können die Prüfungen stattfinden, solange der Infektionsschutz eingehalten wird.

Proteste von Eltern, Lehrern und Schülern

Der Landeselternrat hatte für Schüler ein Wahlrecht gefordert, ob sie an den Prüfungen teilnehmen wollen. Auch Lehrer und Schüler hatten Brandenburg aufgefordert, dem Beispiel Berlins zu folgen. Dort wurden die Prüfungen weitgehend abgesagt. Die Note soll sich aus dem Durchschnitt der bisher erbrachten Leistungen ergeben.

Diesen Weg hält Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) für falsch. Die Ergebnisse der Prüfungen in den letzten Schuljahren hätten gezeigt, dass viele Schüler sich durch die Prüfungen in ihren Leistungen verbessern und damit auch einen besseren Schulabschluss erhalten, der den Besuch der gymnasialen Oberstufe ermögliche, um die allgemeine Hochschulreife zu erreichen, teilte das Ministerium am Montag mit.

Die Schulen seien schon am 23. April darüber informiert worden, dass die Prüfungen stattfinden sollen. Die Prüflinge dürften ihre Prüfung nur dann antreten, wenn sie sich gesund und in der Lage fühlen und keine typischen Symptome einer Coronaerkrankung zeigen, hieß es. Die Schüler hätten dann die Möglichkeit, die Nachschreibetermine im Juni 2020 zu nutzen.

Außerdem gilt bei dieser Prüfung dasselbe wie bei den Abiturprüfungen: Da die Einholung eines ärztlichen Attestes derzeit schwierig sei, reicht in diesem Jahr eine schriftliche Mitteilung, um sich von der Prüfung zu entschuldigen. Dazu kann auch zählen, dass man sich wegen der Corona-Krise psychisch nicht in der Lage dazu sieht, an einer Prüfung teilzunehmen.

Von Torsten Gellner