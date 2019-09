Brandenburgs CDU-Chef Senftleben vor dem Rückzug

Potsdam

Nach dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl in Brandenburg steht CDU-Chef Ingo Senftleben (45) vor dem Rückzug. Bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz am kommenden Dienstag tritt Senftleben nicht mehr an. Außerdem will er den Parteivorsitz niederlegen. Das verlautete aus Parteikreisen. Zuerst hatten die PNN darüber berichtet.

Senftleben stand nach den Verlusten seiner Partei bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag unter Druck. Innerparteiliche Widersacher hatten ihn zum Rücktritt aufgefordert. Der Oberhaveler Abgeordnete Frank Bommert hatte angekündigt, für den Fraktionsvorsitz kandidieren zu wollen. Mit 15,6 Prozent hatte die CDU ihr schlechtestes Ergebnis seit 1990 geholt.

Redmann als neuer Fraktionschef im Gespräch

Nun will sich Senftleben aus dem Sondierungsteam für eine mögliche Kenia-Koalition mit SPD und Grünen zurückziehen und so für stabile Verhältnisse sorgen. Wie bereits spekuliert wurde, könnte der parlamentarische Geschäftsführer Jan Redmann für den Fraktionsvorsitz kandidieren.

Der Verkehrsexperte Rainer Genlike ist als Redmanns Nachfolger als parlamentarischer Geschäftsführer im Gespräch. Als Interims-Parteichef will Senftleben laut PNN den langjährigen Brandenburger Bundestagsabgeordneten Michael Stübgen vorschlagen.

