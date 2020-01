In Eberswalde soll ein fünfjähriges Mädchen zwei Jahre lang kein Tageslicht gesehen haben. Das Mädchen soll laut einem Zeitungsbericht völlig isoliert gewesen sein. Das Krankenhaus, in dem sich das Kind befindet, will sich auf Anfrage nicht zu dem Fall äußern.

ARCHIV - 12.01.2014, Brandenburg, Frankfurt (Oder): ILLUSTRATION - Schatten von Händen einer erwachsenen Person und dem Kopf eines Kindes an einer Wand eines Zimmers. Jugendmediziner haben einen besseren Schutz für Kinder vor Gewalt und eine stärkere Lobby für die Kleinsten gefordert. Tagtäglich würden Jungen und Mädchen Opfer von Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung, sagte Tanja Brüning, Leiterin der Medizinischen Kinderschutzambulanz an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln der dpa am Rande einer Expertenveranstaltung in Lünen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp