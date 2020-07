Märkische Heidelbeeren: In Klaistow beginnt die Erntesaison

Klaistow

Bücken und suchen muss man sie nicht, die süß-saftigen und schön knackigen Früchte auf den Klaistower Feldern. Die Sträucher sind voll mit reifen Heidelbeeren, die ab sofort nur darauf warten, gepflückt zu werden. Und darauf freuen sich viele Besucher – sie können die blauen Beeren auf dem Spargel- und Erlebnishof Klaistow wieder auf zehn Hektar Fläche selber pflücken und natürlich auch naschen.

Der offizieller Start der Heidelbeersaison mit Spagelkönigin Gina-Luise Schrey (21) und Spargelhof-Chef Ernst-August Winkelmann. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch der Fachmann weiß: Es hätten noch viel mehr Früchte sein können. Der Frost hat in diesem Jahr 30 bis 50 Prozent der Ernte vernichtet, sagte Spargelhofchef Ernst-August Winkelmann am Mittwoch bei der Eröffnung der Brandenburger Heidelbeer-Saison, aber die sehr gesunden Beeren haben bei ihm weiter gute Zukunftsaussichten.

Der Spargelhof gehört mit einer stetig wachsenden Anbau-Fläche von inzwischen 150 Hektar zu den größten Heidelbeer-Produzenten Brandenburgs. „Wir rechnen in den nächsten Tagen täglich mit einer Ernte von rund zehn Tonnen, bis September wird das Ernteergebnis wohl insgesamt 1000 Tonnen erreichen.“

Spargelhof ohne Corona-Fälle

In Corona-Zeiten ist vieles möglich, aber „wir sind froh, dass wir bisher keinen einzigen Infizierten unter unseren Mitarbeitern hatten“, erklärte der Hausherr. Vollkommene Sicherheit sei nicht möglich, aber man setze auf Abstand. 350 Erntehelfer aus Polen will man bis September einsetzen und sie werden in einer ehemaligen Bundeswehr-Kaserne untergebracht. Der Landkreis betreibe eine sehr gute Pandemie-Strategie und auch die Unterstützung durch die Brandenburger in den letzten Monaten war sehr wohltuend. „Wir hatten unglaublich viele Bewerbungen von Erntehelfern aus Deutschland“, berichtete Winkelmann.

Heidelbeeren zum Selbstpflücken. Quelle: Settnik/dpa

Besucher können insgesamt neun Hektar Fläche auf dem Erlebnishof entdecken. Für seine Mitarbeiter, die aus Rumänien und Polen zur Spargelernte einreisen durften, hatte er sogar einen eigenen Supermarkt mit 600 Produkten einrichten lassen.

Ohne Transparenz, Frische und Vertrauen könne die Landwirtschaft nicht mehr überleben, erklärte Potsdam-Mittelmarks stellvertretender Landrat Christian Stein ( CDU). Wie wird produziert? Wie sehen die Lieferketten aus? diese Fragen stellen sich Konsumenten seit der Corona-Krise noch häufiger. Der Kreis sei Trendsetter mit dem Erhalt von landwirtschaftlicher Fläche, die gleichzeitig der Umgebung als Freizeitfläche diene, ohne den Boden für kommende Generationen durch Düngung zu zerstören, so Stein.

Berieselungsanlage hält den Boden feucht

Sonne und stabile Wetterlagen sowie ein waldiger Boden mit viel Humus – das sind die Klaistower Zutaten, die die Heidelbeeren mögen. Dazu bekommen sie eine automatische Bewässerung, die ausgebaut werden soll. „Mit einer Berieselungsanlage, die die Beeren befeuchtet und so vor Erfrieren schützt, wollen wir den Ertrag künftig noch verbessern“, erklärte Mitarbeiterin Susanne Häberer die moderne, aber genehmigungspflichtige Wunsch-Investition.

Blaubeere oder Heidelbeere? Die Heidelbeer-Selbstpflücke auf dem Erlebnishof Klaistow ist bis in den September möglich. Der PReis richtet sich nach dem Gewicht. Körbe müssen Besucher in diesem Jahr kaufen. Sie werden verrechnet. In der „Beerenhöhle“, dem Café am Feldrand, können fertige Produkte von der Marmelade bis zum Bier, von Nudeln bis zum Kuchen aus frisch geernteten Heidelbeeren erstanden werden. Am Wochenende vom 11. und 12. Juli lädt ein Heidelbeermarkt mit Spezialitäten rund um die blaue Beere ein. Ab dem 15. Juli gibt es mittwochs und samstags ein Heidelbeer-Buffet. Anfahrt: Es empfiehlt sich über Glindow anzureisen. Zwischen Glindow und Beelitz wird ein neuer Radweg und bei Klaistow zudem die Straße neu errichtet. Was ist der Unterschied zwischen Heidelbeeren und Blaubeeren? Eigentlich gibt es den nicht. Es ist eine regional unterschiedliche Bezeichnung. Allerdings sind die Kulturheidelbeeren, wie sie üblicherweise angebaut werden, dicker und haben helles Fruchtfleisch. Waldheidelbeeren oder Blaubeeren sind weicher und innen purpurviolett.

Die wichtigste Investition müsse aber die Werbung um mehr Nachwuchs für Berufe rund ums Gärtnern sein, sagte der Präsident des Berlin-Brandenburger Gartenbauverbandes Klaus Hentschel. Beelitz stellvertretender Bürgermeister Torsten Zado verriet, dass man bei den Vorbereitungen der Landesgartenschau 2022 beim Catering enorm auf Produkte aus der Umgebung achte.

Die Sängerin und Moderatorin Dagmar Frederic probiert beim Start der Heidelbeerernte auf dem Erlebnishof Klaistow die reifen Früchte. Quelle: Bernd Settnik/dpa

Die rund 150 Besucher der Saison-Eröffnung hatten alle Hände voll mit dem Naschen zu tun. „Schön dick und blau müssen sie sein“, empfahl eine Besucherin, „die oberen sind am süßesten, die haben am meisten Sonne abbekommen.“ Und Ehrengast Dagmar Frederic verriet der MAZ, wie sie die Früchtchen am liebsten mag: abends im Gin Tonic.

Von Gesine Michalsky