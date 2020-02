Märkische Neurentner erhalten 105 Euro weniger als Bestandsrentner

Potsdam

Wer heute in Brandenburg in Rente geht, muss sich mit deutlich weniger zufrieden geben als die bisherige Rentengeneration. In Brandenburg lagen die Altersbezüge für Neurentner zuletzt bei 857 Euro im Schnitt (netto). Die Bestandsrente liegt dagegen im Schnitt bei 962 Euro, wie aus Zahlen der Rentenversicherung hervorgeht. Damit liegen die märkischen Neurentnen etwas über dem Ost-Schnitt (847 Euro).

In den alten Bundesländern bekommen Neurentner im Schnitt lediglich 769 Euro (netto). Die Bestandsrenten liegen bei 797 Euro und damit 161 Euro niedriger als in den neuen Bundesländern. Wie aus Zahlen des Arbeitsministeriums hervorgeht, bekommen 17 Millionen der 25,7 Millionen Rentner weniger als 1000 Euro im Monat. Das teilte das Ministerium von Hubertus Heil ( SPD) auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag mit.

Linke fordert „großen Wurf“

Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte: „Die Rente ist leider alles andere als sicher. Gerade im Osten können wir auf eine Katastrophe zusteuern, wenn die Nachwendegeneration in Rente geht“, sagte er. Die Grundrente, auf die sich die Große Koalition geeinigt hat, sei nur ein „Reförmchen“ und alles andere als ausreichend.

„Wir brauchen einen großen Wurf in der Rentenpolitik und vor allem höhere Löhne“, so Bartsch. Das deutsche Rentenniveau sei eines der niedrigsten Europas.

Von Torsten Gellner