Die erste Ausgabe der Märkischen Volksstimme erschien am 1. April 1890 in Frankfurt (Oder) – ein „Proletarierkind“, gegründet von Textilarbeitern. Die politischen Veränderungen – Bismarcks Stern war am Sinken – haben es möglich gemacht. Georg Schöpflin, ein Redakteur der Anfangsjahre, hat etliche Anekdoten überliefert.