Brandenburg hat Rücken

Brandenburg hatte im vergangenen Jahr den höchsten Krankenstand bundesweit. Nach einer Auswertung der AOK, der größten Krankenkasse im Land, fehlten Märker im Schnitt 24 Tage im Jahr krankheitsbedingt. Damit lag der Krankenstand bei 6,3 Prozent. Bundesweit fehlten AOK-Versicherte durchschnittlich 19,8 Tage im Job aus Krankheitsgründen.

Dabei war laut AOK jeder zehnte Brandenburger mindestens einmal wegen Rückenbeschwerden krankgeschrieben. Bundesweit liegen Rücken-Diagnosen damit noch vor den klassischen Erkältungserkrankungen – das Corona-Virus spielte im Erfassungszeitraum noch keine Rolle.

Wer schwer heben muss, ist besonders gefährdet

Im Jahresvergleich ist der Krankenstand in Brandenburg gleich hoch geblieben, während er auf Bundesebene im Jahr 2019 leicht von 5,5 auf 5,4 Prozent sank. Krankenstand bedeutet: Wie viele Tage ist ein Versicherter im Verhältnis zu seiner normalen Arbeitszeit krank gemeldet? Wochenenden zum Beispiel sind nicht eingerechnet.

Rückenschmerzen verursachten laut AOK vor allem bei Beschäftigten in Berufen mit schwerer körperlicher Arbeit lange Fehlzeiten. In der Papier- und Verpackungstechnik waren Rückenbeschwerden für 6,7 Fehltage pro AOK-Versichertem verantwortlich. Angestellte der Fleischverarbeitung waren rund 6,2 Fehltage krank wegen Rückenleiden.

Am wenigsten leiden Mitarbeiter in der Hochschullehre und Forschung unter Rückenbeschwerden. Sie fehlten in Brandenburg im Schnitt nur nur 0,2 Tage wegen Rückenschmerzen. Männer sind laut AOK in jungen Jahren stärker betroffen als Frauen, bei Älteren ist es umgekehrt.

2019 fehlten den Angaben zufolge die erwerbsfähigen AOK-Versicherten insgesamt 214 Millionen Tage. Die AOK hat bundesweit 14,4 Millionen Versicherte.

Von Ulrich Wangemann