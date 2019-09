Potsdam

Erst geklaut, dann versenkt: Gegen halb sechs am Mittwochmorgen meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und gab an, dass an einem Bootsanleger in Frankfurt (Oder) ein Fahrzeug aus dem Wasser ragen würde. Tatsächlich fanden die Beamten in der Oder einen VW Golf.

Wie sich herausstellte, waren die am Wagen angebrachten Kennzeichen zuvor in Beeskow ( Oder-Spree) gestohlen worden. Das Auto selbst war laut Polizeidirektion Ost in der Nacht von Montag auf Dienstag von der Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Frankfurt (Oder) entwendet worden. Dabei war auch ein weiterer Pkw verschwunden.

Von MAZonline