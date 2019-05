Brandenburg Bluttat von Forst (Brandenburg) - Mafia-Auftragsmord: Ein Toter war Spitzel Der Doppelmord von Forst geht wohl auf das Konto rivalisierender Verbrecherbanden. Die Toten sind Serben, einer davon soll Polizeiinformant gewesen sein. Jetzt sind Tatwaffen aufgetaucht.

Eine Kriminaltechnikerin geht in das abgesperrte Haus in der Amtstraße, wo zwei Tote am Montagmorgen entdeckt wurden. Quelle: Patrick Pleul/dpa