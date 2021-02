Wandlitz

Leon Holub steht am Ufer des Bauersees in Wandlitz. Immer wieder holt er weit aus und schleudert ein rundes Metallteil ins Wasser. Das rote Seil, das mit Karabinern daran befestigt ist, eilt hinterher. Platsch. Langsam zieht Holub das Seil wieder an Land und kontrolliert seinen Fang. Nichts.

Leon Holub ist Magnetfischer. Das runde Metallteil ist ein sogenannter Neodym-Magnet mit dem man mehrere hundert Kilogramm schwere Dinge aus dem Wasser ziehen kann. Gemeinsam mit seinem Freund Devon Hoffmann befreit er jeden Sonntag die Seen und Flüsse in Brandenburgs Norden von Metallschrott. Sie nennen sich „Magnet 4 Future“, kombinieren Hobby mit Umweltschutz und nehmen auf ihren Social-Media-Kanälen mittlerweile 1000 Menschen mit auf ihre Angelabenteuer.

Auf Instagram folgen „Magnet 4 Future“ über 1000 Menschen

Devon Hoffmann trägt eine Hose in Tarnfarben und einen dazu passenden Anglerhut. In derben Arbeitsschuhen steht er am morastigen Ufer und lässt seinen fast zwei Kilo schweren Magneten immer wieder auf der Wasseroberfläche auf und ab tanzen. „Dippen“ nennen Magnetangler das. Bis jetzt hat er noch nichts geangelt, nur Nichtmagnetisches hat er aus dem Wasser gefischt. Ein Plastikrad von einem Spielzeugauto und eine kleine Schnapsflasche. Devon Hoffmann schraubt den Deckel ab und nimmt eine Nase. „Ihhh, das riecht nach Moor“, sagt er. Leon Holub fängt an zu lachen. Die beiden kennen sich seit der 7. Klasse, sind beide 18 Jahre alt und machen eine Ausbildung bei der Bahn.

Zwischendurch zücken die beiden immer wieder ihr Handy und nehmen Videos auf. Devon Hoffmann zeigt seine heutigen Müllfunde den Followern auf Tiktok. 21 Leuten gefällt das. Auf Instagram hat „Magnet 4 Future“ bereits über 1000 Follower. Devon Hoffmann und Leon Holub wollen den Leuten zeigen, was da alles gut verborgen am Grund der Seen verrostet. Und sie hoffen auf Nachahmer.

Die beiden sehen sich als Teil von „Fridays for Future“

Eine Stunde werfen die beiden jetzt schon ihre Magneten ins Wasser. Immer noch nichts. „Komm wir gehen dahinten zur Flussmündung, vielleicht staut sich da was“, sagt Leon und sammelt die Ausrüstung zusammen. Das starke Seil, die wasserdichten Handschuhe und die Eimer für die Fundstücke. Über weichen Waldboden und durchs dichte Schilf geht es weiter. Der Blick der beiden Umweltschützer klebt immer am Boden. Alle paar Schritte bleiben sie stehen und sammeln vergessenen Müll auf. Alte Flaschen, Kabel, Chipstüten. Das gehört für sie dazu.

Sie sehen ihre Müllsammelaktionen als einen kleinen Teil der „Fridays for Future“-Bewegung. Auf einer Demonstration waren die beiden noch nicht. „Das ist nicht so unser Ding“, sagt Leon Holub. Aber die beiden machen sich auch Gedanken um ihre Zukunft, sie finden es wichtig, sich für die Umwelt einzusetzen. An dem Müll können sich Menschen und Tiere verletzen, außerdem belaste es das Grundwasser. „Alles was im Wasser vergammelt, verrottet oder rostet, trinken wir“, sagt Devon Hoffmann.

Jeden Sonntag gehen die beiden Schrott angeln. Wegen Corona sitze man sonst eh nur auf der Couch, sagt Leon Holub. Angefangen haben sie damit im letzten November, nachdem sie sich ein paar Videos dazu auf Youtube angesehen haben. „Die meisten Magnetangler sind auf der Suche nach Schätzen, alten Waffen oder Münzen. Wenn sie Müll finden, werfen sie den oft wieder ins Wasser“, sagt Devon Hoffmann.

Bis zu 580 Kilogramm Zuglast hat ein Neodym-Magnet

Mittlerweile werfen Leon Holub und Devon Hoffmann seit zwei Stunden ihre Magnete ins kalte Seewasser, es hat angefangen zu schneien. Immer noch nichts. Dann spürt Leon Holub auf einmal etwas an seinem Magneten. Devon Hoffmann steht neben ihm und merkt auch einen Widerstand. Die beiden schauen sich wissend an und ziehen ihre Magnete gleichzeitig aus dem Wasser. Sie haben sich gegenseitig gefangen. Die beiden Magneten auseinander zu ziehen, kostet die beiden viel Kraft. Bis zu 580 Kilogramm Zuglast hat allein Devon Hoffmanns Magnet.

Es ist selten, dass die Seen so sauber sind, wie der Bauersee. Aus dem Liepnitzsee haben die beiden Freunde einmal so viele Nägeln gezogen, dass die Hundebesitzer ihre Tiere nicht mehr im Wasser baden ließen. Aber auch ganze Baugerüste, Fensterrahmen oder ein altes sowjetisches Nebelhorn haben sie schon gefunden. „Das ist richtig Nervenkitzel, wenn man merkt, dass man da etwas am Haken hat“, sagt Devon Hoffmann.

Aber Magnetfischen ist auch Detektivarbeit. Oft rätseln die beiden, wie die Objekte dahin gekommen sind oder um was es sich überhaupt handelt. Wenn sie nicht drauf kommen fragen sie oft die Schwarmintelligenz auf ihren Social-Media-Kanälen. Irgendjemand weiß immer Bescheid.

Einen Schatz haben sie noch nicht gefunden

Der größte Fund war bisher ein Fahrrad, das fest im Morast steckte. „Dit war n Krampf jewesen“, erinnert sich Leon Holub. Mit zwei Magneten und drei Jungs haben sie es am Ende aus dem Wasser gefischt. Die großen Schrottteile, wie Baugerüste oder eben das Fahrrad, sammelt Holubs Opa ein und entsorgt sie auf dem Schrottplatz. „Der verdient sich so ein kleines Kaffeegeld dazu“, sagt Leon. Der Rest wird verschenkt oder auf Instagram verlost.

Bis jetzt haben die beiden nur kleine Schätze aus den Seen gezogen. „Natürlich würde wir gerne mal einen Tresor oder eine Kriegswaffe aus dem Wasser ziehen“, gibt Leon Holub zu. Und was, wenn sie mal eine alte Granate oder eine alte Bombe aus dem Wasser ziehen? „Na, dann rufen wir sofort die Polizei“, sagt Leon Holub. Ein mulmiges Gefühl beim Angeln habe er nicht. Aber er habe schon einmal von Leuten gehört, die eine abgetrennte Hand aus dem Wasser zogen, an der noch ein Ring steckte.

Nach drei Stunden geben Leon Holub und Devon Hoffmann auf. Der Bauersee ist zu sauber für die Magnetfischer. „Eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen“, sagt Hoffmann und zuckt mit den Schultern. Die Enttäuschung in seinem Gesicht kann er nicht ganz verbergen. Anglerpech gibt es eben auch beim Magnetfischen.

Von Lena Köpsell