Die Mieten im Berliner Umland sind trotz Corona im ersten Halbjahr kräftig gestiegen. Das meldet das Maklerportal Immowelt und bezieht sich dabei auf seine Inserate in der Region.

So seien Nettokaltmieten im Landkreis Dahme-Spreewald in den ersten beiden Quartalen des laufenden Jahres um 17 Prozent höher gewesen als im Vergleichszeitraum 2019 – dieser Landkreis bildet das BER-Umfeld. In Schönefeld herrscht ein regelrechter Bauboom. Pro Quadratmeter verlangten Vermieter elf Euro netto kalt. Im Vorjahr waren es 9,40 Euro gewesen.

In Oberhavel stiegen die Mieten um acht Prozent, in Märkisch-Oderland um sieben, in Potsdam-Mittelmark um sechs Prozent. Fünf Prozent mehr mussten Mieter in Ostprignitz-Ruppin und im Havelland zahlen, vier Prozent mehr in Spreewald-Lausitz. Leicht abwärts ging es nur für die Prignitz, wo bei Neuvermietungen zwei Prozent weniger fällig wurden – 4,90 Euro beträgt in dem Kreis an der Elbe die von den Immowelt-Inserenten verlangte Kaltmiete pro Quadratmeter. Das ist halb so viel wie in Potsdam-Mittelmark.

In Städten anderer Trend als auf dem Land

Ein anderes Bild ergibt sich beim Blick auf die Städte im Land. Immowelt verzeichnet bei den Neuvermietungen Rückgänge in Cottbus (minus zwei Prozent auf 5,90 Euro), in Brandenburg/Havel (minus drei Prozent auf sechs Euro) und in Potsdam (minus neun Prozent auf zehn Euro). Nur in Frankfurt (Oder) sind laut der Auswertung die Mieten leicht gestiegen (plus zwei Prozent). Allein Jena ist im Osten ähnlich teuer wie Potsdam, Berlin ist mit 12,20 Euro pro Quadratmeter noch kostspieliger als Brandenburgs Landeshauptstadt.

Die Stagnation der Preise bei Neuvermietungen in den Städten sei „eine Entwicklung, die wir schon vor Corona beobachtet haben“, sagt Alexander Grohmann aus der Immowelt-Pressestelle auf Nachfrage. Der enorme Anstieg der letzten fünf bis zehn Jahre habe sich abgeflacht, weil Mieter in den Städten oft an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit kämen. In Potsdam etwa „scheint das Preisniveau ausgereizt“, heißt es in der Analyse des Maklerportals. Generell aber mache sich die Corona-Pandemie noch nicht stark auf dem Mietmarkt bemerkbar.

Der Landkreis Oder-Spree südöstlich von Berlin (7,70 Euro pro Quadratmeter) profitiere mit einem Plus von drei Prozent vom Bau der neuen Fabrik des Elektroautoherstellers Tesla. „Die mehr als 10.000 neuen Arbeitsplätze dürften den Zuzug und in Folge die Mieten in der Region zwischen Berlin und Eisenhüttenstadt an der polnischen Grenze wohl stärker steigen lassen“, prognostizieren die Analysten von Immowelt.

Potsdamer Stadtverwaltung: Zahlen nicht repräsentativ

Die Potsdamer Stadtverwaltung hält die Aussage zum Potsdamer Mietniveau nicht für repräsentativ. „Solche Portale bilden nur einen kleinen Ausschnitt des Angebots ab“, sagt Bauverwaltungs-Sprecherin Christine Homann. Die Angebote von Genossenschaften und der städtischen Wohnungsbauholding Pro Potsdam etwa seien so gut wie gar nicht vertreten, auch fehle der Kleinanzeigenmarkt in der Bewertung. Eins belege allerdings der im August vorgestellte neue Mietspiegel für die Stadt: der Mietanstieg sei nur noch gering. Offenbar zeigten forcierter Neubau und Förderprogramme Wirkung, so Homann.

Immowelt macht aus Wettbewerbsgründen keine Angaben, wie viele Inserate ausgewertet wurden, erklärt ein Sprecher auf Nachfrage. Das Unternehmen ist im Osten stark vertreten, der Konkurrent Immoscout ist aber größer in Deutschland.

