Potsdam

Die Corona-Pandemie beschäftigt seit rund einem Jahr auch die Brandenburger. Genauso lange ist der Alltag anders, als wir ihn kannten. Selbst als im Sommer 2020 das Infektionsgeschehen deutlich ruhiger war, begleiteten Mund-Nasen-Masken den Alltag, Kontakte waren nur eingeschränkt möglich. Jetzt, mitten in der zweiten Welle, ist sehr viel mehr verboten. Der Lockdown dauert mindestens bis zum 14. Februar. Urlaub in den Winterferien – praktisch unmöglich. In Landkreisen mit besonders hohen Inzidenzen sind selbst Tagesausflüge nur innerhalb des umstrittenen 15-Kilometer-Radius erlaubt.

Auch Brandenburgs Kinder müssen mächtig zurückstecken, können Freunde gerade kaum sehen, müssen zu Hause lernen und oft alleine spielen. Die MAZ fragt die jüngsten Brandenburger deshalb: Worauf freut ihr euch nach dem Lockdown am meisten? Holt Buntstifte, Filzer, Wachsmalkreiden oder Wasserfarben raus und malt uns ein Bild, auf dem genau das zu sehen ist!

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schickt uns eure Bilder – und gewinnt einen 100-Euro-Gutschein!

Schickt uns bis Sonntag, 7. Februar, ein Foto eures Kunstwerks (bitte im jpg-Format), indem ihr es hier hochladet. Die MAZ wird in der Woche nach den Ferien eine Auswahl der Bilder veröffentlichen. Daraus wählen die MAZ-Leser die drei schönsten, kreativsten oder witzigsten Bilder. Die entsprechenden Künstler erhalten jeweils einen Wunschgutschein – es gibt freie Auswahl aus mehr als 500 Online-Shops – im Wert von 100 Euro!

Wichtig: Liebe Eltern, bitte tragen Sie beim Upload des Bildes eine kurze Bildbeschreibung sowie Name und Alters des Kindes im Bereich „Kurzbeschreibung zum Foto“ ein. Und bitte die Kontaktdaten nicht vergessen, sonst können wir Sie im Fall eines Gewinns nicht benachrichtigen.

Von MAZonline