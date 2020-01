Manfred Stolpe in Potsdam beigesetzt

Potsdam

Der erste Ministerpräsident Brandenburgs nach der Wiedervereinigung, Manfred Stolpe ( SPD), ist am Samstag auf dem Friedhof in Potsdam-Bornstedt beigesetzt worden. Das Begräbnis fand im Familienkreis statt. An dem Grab, das derzeit noch von einem einfachen Holzkreuz markiert wird und später einen Grabstein erhalten soll, sind etliche Blumengebinde und Kränze niedergelegt.

Stolpe hat Brandenburg zwölf Jahre lang von 1990 bis 2002 regiert und wird von vielen Menschen als Gründervater des modernen Bundeslandes Brandenburg angesehen. Zu Ehren des 83-Jährigen, der am 29. Dezember 2019 nach jahrelanger schwerer Erkrankung gestorben war, hatte es am vergangenen Dienstag eine große öffentliche Trauerfeier in der Potsdamer Nikolaikirche gegeben.

Abschiedsfeiern waren offiziellen Gästen vorbehalten

Zu diesem Anlass hatten unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ( SPD) und die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ( CDU) gesprochen. Die Zahl der Gäste war allerdings streng begrenzt. Am Grab nun können Bürger Abschied vom Landesvater nehmen.

Der Bornstedter Friedhof liegt gegenüber dem gleichnamigen Krongut. Begraben sind in Bornstedt zahlreiche Prominente aus mehreren Jahrhunderten, unter anderem der Landschaftsgärtner Peter Joseph Lenné sowie die Architekten Friedrich Ludwig Persius und Ferdinand von Arnim.

Stolpe stammt ursprünglich aus Stettin, floh 1945 nach Greifswald und machte als Kirchenjurist in der DDR in Brandenburg Karriere, bevor er nach der Wende in die SPD eintrat und Regierungschef in Potsdam wurde. Von 2002 bis 2005 war er Bundesverkehrsminister.

Von Ulrich Wangemann